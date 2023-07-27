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Dachshund adult

Dachshund adult

Сухий корм для собак

Даксхунд Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи такса віком від 10 місяців

Наявні розміри

1.5kg

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Підтримання здоров’я кісток і суглобів

Раціон DACHSHUND ADULT сприяє підтриманню здоров'я кісток і суглобів такси завдяки адаптованому вмісту кальцію та фосфору. Ексклюзивна формула раціону також допомогає підтримувати оптимальну вагу.

Тонус м’язів

Раціон допомагає підтримувати тонус м'язів у такси.

Зменшення запаху фекалій

Формула раціону допомагає зменшити запах та об'єм фекалій.

Ексклюзивний дизайн крокети

Раціон допомагає зменшити утворення зубного каменю завдяки вмісту хелаторів кальцію.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р