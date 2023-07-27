Dachshund adult
Сухий корм для собак
Даксхунд Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи такса віком від 10 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1.5kg
Підтримання здоров’я кісток і суглобів
Раціон DACHSHUND ADULT сприяє підтриманню здоров'я кісток і суглобів такси завдяки адаптованому вмісту кальцію та фосфору. Ексклюзивна формула раціону також допомогає підтримувати оптимальну вагу.
Тонус м’язів
Раціон допомагає підтримувати тонус м'язів у такси.
Зменшення запаху фекалій
Формула раціону допомагає зменшити запах та об'єм фекалій.
Ексклюзивний дизайн крокети
Раціон допомагає зменшити утворення зубного каменю завдяки вмісту хелаторів кальцію.
Рис, дегідратовані протеїни м’яса птиці, ізолят рослинних протеїнів*, гідролізат білків тваринного походження, тваринні жири, рослинна клітковина, буряковий жом, риб’ячий жир, соєва олія, мінеральні речовини, фруктоолігосахариди, олія огірочника, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 31 500 MO; вітамін D3 - 800 MO; E1 (залiзо) - 35 мг; E2 (йод) - 3,6 мг; E4 (мiдь) - 11 мг; E5 (марганець) - 46 мг; E6 (цинк) - 139 мг; E8 (селен) - 0,07 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 10 г. Сенсорні добавки: екстракт чаю (джерело поліфенолів) - 150 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти.
|Вага
|Помірна активність
|Підвищена активність
|2 кг
|43 г (4/8)
|50 (5/8)
|5 кг
|85 г (1+1/8)
|99 г (1+2/8)
|8 кг
|121 г (1+5/8)
|140 г (1+7/8)
|10 кг
|143 г (1+7/8)
|166 г (2+1/8)
|мірний стакан 240 мл - 88 г
|Вага
|Помірна активність
|Підвищена активність
|2 кг (сухий корм + пауч 1/4)
|31 г +3/8
|37 г +4/8
|5 кг (сухий корм + пауч 1/4)
|72 + 1
|86 г +1+1/8
|8 кг (сухий корм + пауч 1/2)
|97 г + 1+2/8
|115 г +1+4/8
|10 кг (сухий корм + пауч 1/2)
|118 г +1+4/8
|140 г +1+ 7/8
|мірний стакан 240 мл - 88 г