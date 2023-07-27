French Bulldog Adult
Сухий корм для собак
Френч Бульдог Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи французький бульдог віком від 12 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
3kg
Підтримання м'язової маси
FRENCH BULLDOG ADULT сприяє підтриманню м'язової маси завдяки адаптованому вмісту білка (26%). Раціон також містить L- карнітин.
Здоров’я шкіри
Раціон допомагає підтримувати бар'єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс) та здоров'я шкіри загалом (ЕПК і ДГК).
Зменшення запаху фекалій
Раціон сприяє зменшенню ферментації в кишечнику, що може спричинити розлади травлення, метеоризм і неприємний запах фекалій.
Ексклюзивний дизайн крокети: особливі щелепи брахіцефалів
Крокета, спеціально розроблена для полегшення захоплення її собакою породи французький бульдог та для стимулювання його до розгризання.
Рис, пшениця, тваринні жири, дегідратовані протеїни свинини, ізолят рослинних протеїнів, дегідратовані протеїни м’яса птиці, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, риб’ячий жир, соєва олія, фруктоолiгосахариди, гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 30 500 MO; вітамін D3 - 800 MO; E1 (залiзо) - 47 мг; E2 (йод) - 4,7 мг; E4 (мiдь) - 15 мг; E5 (марганець) - 61 мг; E6 (цинк) - 142 мг; E8 (селен) - 0,1 мг; L-карнітин - 100 мг; технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 10 г. Сенсорні добавки: екстракт чаю (джерело поліфенолів) - 150 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 26,0%; сирий жир - 18,0%; сира зола - 6,0%; сира клітковина - 1,3%; ЕПК & ДГК: 4 г/кг.
*L.I.P. - білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
|Вага собаки
|Помірна активність
|м.с
|Підвищена активність
|м.с
|8 кг
|111 г
|1+3/8
|129 г
|1+4/8
|9 кг
|122 г
|1+4/8
|141 г
|1+5/8
|10 кг
|132 г
|1+5/8
|152 г
|1+6/8
|11 кг
|141 г
|1+5/8
|164 г
|1+6/8
|12 кг
|151 г
|1+6/8
|175 г
|2+1/8
|14 кг
|169 г
|2
|196 г
|2+3/8
|мірний стакан 240 мл - 84 г