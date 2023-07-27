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French Bulldog Adult

French Bulldog Adult

Сухий корм для собак

Френч Бульдог Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи французький бульдог віком від 12 місяців

Наявні розміри

3kg

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Підтримання м'язової маси

FRENCH BULLDOG ADULT сприяє підтриманню м'язової маси завдяки адаптованому вмісту білка (26%). Раціон також містить L- карнітин.

Здоров’я шкіри

Раціон допомагає підтримувати бар'єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс) та здоров'я шкіри загалом (ЕПК і ДГК).

Зменшення запаху фекалій

Раціон сприяє зменшенню ферментації в кишечнику, що може спричинити розлади травлення, метеоризм і неприємний запах фекалій.

Ексклюзивний дизайн крокети: особливі щелепи брахіцефалів

Крокета, спеціально розроблена для полегшення захоплення її собакою породи французький бульдог та для стимулювання його до розгризання.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р