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French Bulldog Puppy

French Bulldog Puppy

Сухий корм для собак

Френч Бульдог Паппі. Повнораціонний сухий корм для цуценят породи французький бульдог віком від 2 до 12 місяців

Наявні розміри

1kg

10kg

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Підтримання імуніної системи

Ріст - важливий етап в житті вашого собаки: це час великих змін, відкриттів і нових знайомств з навколишнім світом. Впродовж цього ключового періоду імунна система цуценяти поступово розвивається. Раціон FRENCH BULLDOG PUPPY допомагає підтримувати систему природного захисту організму цуценяти зокрема завдяки комплексу антиоксидантів, що включає вітамін Е.

Здоров'я травної системи

Комбінація нутрієнтів з високоперетравним білком (L.I.P.*) та пребіотиками (ФОС) для підтримання здорового травлення та балансу кишкової флори, що сприяє оптимальній консистенції фекалій. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.

Здоров’я шкіри

Ця формула допомагає підтримувати бар’єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс) та здоров'я шкіри.

Ексклюзивна крокета: особливі щелепи браххіцефалів

Крокета, спеціально розроблена для полегшення захоплення її цуценям французького бульдога та для стимулювання цуценяти до розгризання.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р