German Shepherd Adult
Сухий корм для собак
Джерман Шеперд Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи німецька вівчарка віком від 15 місяців
Наявні розміри
3kg
11kg
Здоров’я травної системи
Сприяє підтриманню здорового травлення, враховуючи чутливість травної системи німецької вівчарки, завдяки високоперетравним білкам L.I.P.* та спеціальній суміші різних типів клітковини, що обмежують ферментацію в кишечнику, одночасно підтримуючи баланс кишкової флори.
Здоров’я шкіри та шерсті
Раціон допомагає підтримувати бар'єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс), а також здоров'я шкіри та шерсті загалом (ЕПК і ДГК).
Здоров’я кісток і суглобів
Ця особлива формула допомагає підтримувати здоров'я кісток і суглобів, а також оптимальну вагу. Раціон збагачений ЕПК і ДГК.
Ексклюзивний дизайн крокети
Форма, розмір, текстура і формула крокети адаптовані для собаки породи німецька вівчарка.
|Вага
|Низька активність
|Помірна активність
|Підвищена активність
|26 кг
|286 г (3+3/8)
|376 г (4+4/8)
|436 г (5+2/8)
|28 кг
|302 г (3+5/8)
|397 г (4+4/8)
|461 г (5+4/8)
|30 кг
|318 г (3+6/8)
|418 г (5)
|485 г (5+6/8)
|32 кг
|334 г (4)
|439 г (5+2/8)
|510 г (6+1/8)
|34 кг
|349 г (4+1/8)
|460 г (5+4/8)
|533 г (6+3/8)
|36 кг
|365 г (4+3/8)
|480 г (5+6/8)
|557 г (6+5/8)
|38 кг
|380 г (4+4/8)
|500 г (6)
|580 г (6+7/8)
|40 кг
|395 г (4+6/8)
|519 г (6+1/8)
|602 г (7+4/8)
|42 кг
|409 г (4+7/8)
|539 г (6+3/8)
|625 г (7+4/8)
|44 кг
|424 г (5)
|558 г (6+5/8)
|647 г (7+6/8)
|мірний стакан 240 мл - 84 г