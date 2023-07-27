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German Shepherd Adult

German Shepherd Adult

Сухий корм для собак

Джерман Шеперд Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи німецька вівчарка віком від 15 місяців

Наявні розміри

3kg

11kg

Яка порція правильна?

Здоров’я травної системи

Сприяє підтриманню здорового травлення, враховуючи чутливість травної системи німецької вівчарки, завдяки високоперетравним білкам L.I.P.* та спеціальній суміші різних типів клітковини, що обмежують ферментацію в кишечнику, одночасно підтримуючи баланс кишкової флори.

Здоров’я шкіри та шерсті

Раціон допомагає підтримувати бар'єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс), а також здоров'я шкіри та шерсті загалом (ЕПК і ДГК).

Здоров’я кісток і суглобів

Ця особлива формула допомагає підтримувати здоров'я кісток і суглобів, а також оптимальну вагу. Раціон збагачений ЕПК і ДГК.

Ексклюзивний дизайн крокети

Форма, розмір, текстура і формула крокети адаптовані для собаки породи німецька вівчарка.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р