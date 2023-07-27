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German Shepherd Puppy

German Shepherd Puppy

Сухий корм для собак

Джерман Шеперд Паппі. Повнораціонний сухий корм для цуценят породи німецька вівчарка віком до 15 місяців

Наявні розміри

3kg

12kg

Яка порція правильна?

Підтримання імунної системи

Ріст - важливий етап в житті вашого собаки: це час великих змін, відкриттів і нових знайомств з навколишнім світом. Впродовж цього ключового періоду імунна система цуценяти поступово розвивається. Раціон GERMAN SHEPHERD PUPPY допомагає підтримувати систему природного захисту організму цуценяти зокрема завдяки комплексу антиоксидантів, що включає вітамін Е.

Здорове травлення

Ексклюзивна комбінація нутрієнтів, що допомагає підтримувати здоров'я травної системи (L.I.P.*) та баланс кишкової флори (ФОС, МОС), сприяючи тим самим нормальній констистенції фекалій. Раціон враховує чутливість травлення цуценяти породи німецька вівчарка. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.

Здоров'я кісток і суглобів

Раціон GERMAN SHEPHERD PUPPY сприяє підтриманню кісток і суглобів цуценяти німецької вівчарки завдяки адаптованому вмісту кальцію та фосфору. Ця формула також допомагає підтримувати оптимальну вагу.

Ексклюзивна крокета

Форма, розмір, текстура і формула крокети адаптовані для цуценяти німецької вівчарки.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р