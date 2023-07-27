German Shepherd Puppy
Сухий корм для собак
Джерман Шеперд Паппі. Повнораціонний сухий корм для цуценят породи німецька вівчарка віком до 15 місяців
Наявні розміри
3kg
12kg
Підтримання імунної системи
Ріст - важливий етап в житті вашого собаки: це час великих змін, відкриттів і нових знайомств з навколишнім світом. Впродовж цього ключового періоду імунна система цуценяти поступово розвивається. Раціон GERMAN SHEPHERD PUPPY допомагає підтримувати систему природного захисту організму цуценяти зокрема завдяки комплексу антиоксидантів, що включає вітамін Е.
Здорове травлення
Ексклюзивна комбінація нутрієнтів, що допомагає підтримувати здоров'я травної системи (L.I.P.*) та баланс кишкової флори (ФОС, МОС), сприяючи тим самим нормальній констистенції фекалій. Раціон враховує чутливість травлення цуценяти породи німецька вівчарка. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
Здоров'я кісток і суглобів
Раціон GERMAN SHEPHERD PUPPY сприяє підтриманню кісток і суглобів цуценяти німецької вівчарки завдяки адаптованому вмісту кальцію та фосфору. Ця формула також допомагає підтримувати оптимальну вагу.
Ексклюзивна крокета
Форма, розмір, текстура і формула крокети адаптовані для цуценяти німецької вівчарки.
|Вага
|Низька активність
|Помірна активність
|Підвищена активність
|2 місяці
|266 г (3+7/8)
|287 г (3+1/8)
|309 г (3+3/8)
|3 місяці
|328 г (3+5/8)
|367 г (4)
|405 г (4+4/8)
|4 місяці
|356 г (3+5/8)
|402 г (4+3/8)
|447 г (4+7/8)
|6 місяців
|407 г (4+4/8)
|507 г (5+5/8)
|602 г (6+5/8)
|8 місяців
|406 г (4+4/8)
|511 г (5+5/8)
|647 г (7+1/8)
|10 місяців
|371 г (4+1/8)
|467 г (5+1/8)
|605 г (6+5/8)
|12 місяців
|335 г (3+5/8)
|422 г (4+5/8)
|504 г (5+4/8)
|14 місяців
|333 г (3+5/8)
|416 г (4+4/8)
|496 г (5+3/8)
|16 місяців
|German Shepherd Adult
|German Shepherd Adult
|German Shepherd Adult
|мірний стакан 240 мл - 91 г