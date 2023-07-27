Giant Adult
Сухий корм для собак
Джаінт Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак гігантських розмірів (вага дорослого собаки понад 45 кг) віком від 18/24 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
15kg
Підтримання здоров'я кісток та суглобів
Допомагає підтримувати здоров'я кісток і суглобів у собак гігантських порід, вага тіла яких може створювати підвищене навантаження на скелет.
Комплекс антиоксидантів
Містить комплекс антиоксидантів, що допомагають нейтралізувати вільні радикали.
Здоров'я серця
Допомагає підтримувати здоров'я серця завдяки адаптованому вмісту таурину.
Дегідратовані протеїни м’яса птиці, кукурудза, кукурудзяне борошно, тваринні жири, пшениця, рис, гідролізат білків тваринного походження, кукурудзяний глютен, буряковий жом, ізолят рослинних протеїнів*, риб’ячий жир, мінеральні речовини, рослинна клітковина, соєва олія, дріжджі та їх частки, олія огірочника, гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 21 500 MO; вітамін D3 - 1 000 MO; E1 (залiзо) - 42 мг; E2 (йод) - 4,2 мг; E4 (мiдь) - 13 мг; E5 (марганець) - 55 мг; E6 (цинк) - 133 мг; E8 (селен) -0,09 мг; таурин - 2,0 г. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 28%; сирий жир - 20%; сира зола - 5,3%; сира клітковина - 1,8%.
* L.I.P. - білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
|Вага
|Помірна активність
|Підвищена активність
|45 кг
|394 г (3+7/8)
|457 г (4+3/8)
|55 кг
|459 г (4+4/8)
|531 г (5+1/8)
|65 кг
|520 г (5)
|602 г (5+7/8)
|75 кг
|579 (5+5/8)
|670 г (6+4/8)
|85 кг
|636 г (6+1/8)
|736 г (7+1/8)
|100 кг
|718 (7)
|831 г (8)
|мірний стакан 240 мл - 103 г