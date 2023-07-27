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Giant Adult

Giant Adult

Сухий корм для собак

Джаінт Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак гігантських розмірів (вага дорослого собаки понад 45 кг) віком від 18/24 місяців

Наявні розміри

15kg

Яка порція правильна?

Підтримання здоров'я кісток та суглобів

Допомагає підтримувати здоров'я кісток і суглобів у собак гігантських порід, вага тіла яких може створювати підвищене навантаження на скелет.

Комплекс антиоксидантів

Містить комплекс антиоксидантів, що допомагають нейтралізувати вільні радикали.

Здоров'я серця

Допомагає підтримувати здоров'я серця завдяки адаптованому вмісту таурину.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р