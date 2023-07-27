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Golden Retriever Adult

Golden Retriever Adult

Сухий корм для собак

Голден Ретривер Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи золотистий ретривер віком від 15 місяців

Наявні розміри

3kg

12kg

Яка порція правильна?

Здоров’я шкіри

Раціон GOLDEN RETRIEVER ADULT допомагає підтримувати бар'єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс), а також здоров'я шкіри та шерсті загалом (ЕПК і ДГК). Збагачений олією огірочника.

Здоров’я серця

Раціон містить специфічні нутрієнти, що допомагають підтримувати серцеву функцію. Раціон збагачений таурином та ЕПК і ДГК.

Оптимальна вага

Допомагає підтримувати оптимальну вагу золотистого ретривера завдяки адаптованій калорійності.

Спеціально розроблена крокета

Форма, розмір, текстура і формула крокети адаптовані для собаки породи золотистий ретривер.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р