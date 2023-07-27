Golden Retriever Adult
Сухий корм для собак
Голден Ретривер Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи золотистий ретривер віком від 15 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
3kg
12kg
Здоров’я шкіри
Раціон GOLDEN RETRIEVER ADULT допомагає підтримувати бар'єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс), а також здоров'я шкіри та шерсті загалом (ЕПК і ДГК). Збагачений олією огірочника.
Здоров’я серця
Раціон містить специфічні нутрієнти, що допомагають підтримувати серцеву функцію. Раціон збагачений таурином та ЕПК і ДГК.
Оптимальна вага
Допомагає підтримувати оптимальну вагу золотистого ретривера завдяки адаптованій калорійності.
Спеціально розроблена крокета
Форма, розмір, текстура і формула крокети адаптовані для собаки породи золотистий ретривер.
Дегідратовані протеїни м’яса птиці, кукурудза, рис, пшениця, гідролізат білків тваринного походження, тваринні жири, ізолят рослинних протеїнів*, рослинна клітковина, буряковий жом, риб’ячий жир, соєва олія, дегідратований томат, мінеральні речовини, фруктоолiгосахариди, оболонка та насіння подорожника, гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), олія огірочника (0,1%), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки ( на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 32 000 MO; вітамін D3 - 900 MO; E1 (залiзо) - 45 мг; E2 (йод) - 4,5 мг; E4 (мiдь) - 14 мг; E5 (марганець) - 59 мг; E6 (цинк) - 138 мг; E8 (селен) - 0,1 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 10 г. Сенсорні добавки: екстракт чаю (джерело поліфенолів) - 150 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти.
*L.I.P. - білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
|Вага собаки (кг)
|Помірна активність
|Підвищена активність
|26
|302 г (3 +4/8)
|350 г (4)
|28
|320 г (3+ 6/8)
|370 г (4+2/8)
|30
|336 г (3+7/8)
|390 г (4+4/8)
|32
|353 г (4+1/8)
|409 г (4+6/8)
|34
|370 г (4+2/8)
|428 г (5)
|36
|386 г (4+4/8)
|447 г (5+1/8)
|38
|402 г (4+ 5/8)
|465 г (5+3/8)
|40
|418 г (4 +7/8)
|483 г (5+5/8)
|мірний стакан 240 мл - 86 г