Jack Russel Adult
Сухий корм для собак
Джек Рассел Тер'єр Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи джек-рассел-тер'єр віком від 10 місяців
Наявні розміри
500g
1.5kg
3kg
7.5kg
Комплекс для підтримання м'язів та життєвої енергії
Джек-рассел-тер'єр відомий своїм живим темпераментом. Формула раціону сприяє підтриманню м'язової маси завдяки адаптованому вмісту білка. Збагачений комплексом антиоксидантів, що допомагають підтримувати життєву енергію.
Здоров’я шкіри та шерсті
Раціон JACK RUSSELL TERRIER ADULT допомагає підтримувати бар'єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс), а також здоров'я шкіри та шерсті загалом (ЕПК і ДГК). Збагачений олією огірочника.
Здоров’я зубів
Раціон сприяє зменшенню утворення зубного каменю завдяки вмісту хелаторів кальцію.
Ексклюзивний дизайн крокети
Форма, розмір, текстура і формула крокети адаптовані для собаки породи джек-рассел-тер'єр.
|Вага
|Низька активність
|Помірна активність
|Підвищена активність
|5 кг
|80 г (7/8)
|106 г (1+1/8)
|123 г (1+3/8)
|6 кг
|92 г (1)
|121 г (1+2/8)
|141 г (1+7/8)
|8 кг
|114 г (1+2/8)
|150 г (1+5/8)
|174 г (1+7/8)
|10 кг
|135 г (1+4/8)
|178 г (1+7/8)
|206 г (2+2/8)
|мірний стакан 240 мл - 94 г