Jack Russell Terrier Puppy
Сухий корм для собак
Джек Рассел Тер'єр Паппі. Повнораціонний сухий корм для цуценят породи джек-рассел-тер’єр до 10 місяців
Наявні розміри
500g
1.5kg
3kg
Підтримання імунної системи
Ріст - важливий етап в житті вашого собаки: це час великих змін, відкриттів і нових знайомств з навколишнім світом. Впродовж цього ключового періоду імунна система цуценяти поступово розвивається. Раціон JACK RUSSELL PUPPY допомагає підтримувати систему природного захисту організму цуценяти зокрема завдяки комплексу антиоксидантів, що включає вітамін Е.
Здоровий ріст
Цуценя джек-рассел-тер'єра має короткий та інтенсивний період росту та відрізняється живим темпераментом. Формула раціону допомагає підтримувати гармонійний ріст завдяки адаптованому вмісту енергії, білка, кальцію та фосфору.
Здоров'я травної системи
Комбінація нутрієнтів з високоперетравним білком (L.I.P.*) та пребіотиками (ФОС) для підтримання здорового травлення та балансу кишкової флори, що сприяє оптимальній консистенції фекалій. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
Ексклюзивна крокета: здоров'я зубів
Форма, розмір, текстура і формула крокети адаптовані для цуценяти породи джек-рассел-тер’єр.
|Вік
|Вага дорослого собаки 3 кг
|Вага дорослого собаки 6 кг
|Вага дорослого собаки 10 кг
|2 місяці
|95 г (1)
|115 г (1+2/8)
|149 г (1+2/8)
|3 місяці
|107 г (1+1/8)
|135 г (1+4/8)
|175 г (1+7/8)
|4 місяці
|112 г (1+2/8)
|143 г (1+4/8)
|186 г (2)
|5 місяці
|113 г (1+2/8)
|145 г (1+4/8)
|189 г (2)
|6 місяців
|102 г (1+1/8)
|144 г (1+4/8)
|189 г (2)
|7 місяців
|95 г (1)
|135 г (1+4/8)
|177 г (1+7/8)
|8 місяців
|87 г (7/8)
|126 г (1+3/8)
|165 г (1+6/8)
|9 місяців
|90 г (1)
|116 г (1+3/8)
|153 г (1+5/8)
|10 місяців
|92 г (1)
|118 г (1+2/8)
|157 г (1+5/8)
|Jack Russell Adult
|Jack Russell Adult
|Jack Russell Adult
|мірний стакан 240 мл - 93 г