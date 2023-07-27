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Jack Russell Terrier Puppy

Jack Russell Terrier Puppy

Сухий корм для собак

Джек Рассел Тер'єр Паппі. Повнораціонний сухий корм для цуценят породи джек-рассел-тер’єр до 10 місяців

Наявні розміри

500g

1.5kg

3kg

Яка порція правильна?

Підтримання імунної системи

Ріст - важливий етап в житті вашого собаки: це час великих змін, відкриттів і нових знайомств з навколишнім світом. Впродовж цього ключового періоду імунна система цуценяти поступово розвивається. Раціон JACK RUSSELL PUPPY допомагає підтримувати систему природного захисту організму цуценяти зокрема завдяки комплексу антиоксидантів, що включає вітамін Е.

Здоровий ріст

Цуценя джек-рассел-тер'єра має короткий та інтенсивний період росту та відрізняється живим темпераментом. Формула раціону допомагає підтримувати гармонійний ріст завдяки адаптованому вмісту енергії, білка, кальцію та фосфору.

Здоров'я травної системи

Комбінація нутрієнтів з високоперетравним білком (L.I.P.*) та пребіотиками (ФОС) для підтримання здорового травлення та балансу кишкової флори, що сприяє оптимальній консистенції фекалій. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.

Ексклюзивна крокета: здоров'я зубів

Форма, розмір, текстура і формула крокети адаптовані для цуценяти породи джек-рассел-тер’єр.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р