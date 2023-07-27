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Giant Junior

Giant Junior

Сухий корм для собак

Джаінт Джуніор. Повнораціонний сухий корм для цуценят гігантських порід (вага дорослого собаки понад 45кг) віком від 8 до 18/24 місяців

Наявні розміри

15kg

Яка порція правильна?

Міцна імунна система

Підтримує розвиток здорової імунної системи цуценят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. Ч. Вітамінів е і с.

2-а фаза росту: розвиток м’язів

Оскільки цуценя гігантських розмірів набирає більше м’язової маси під час другої фази росту, адаптований вміст білка допомагає підтримувати розвиток м’язів у віці від 8 до 18-24 місяців.

Підтримання мікробіома

Комбінація пребіотиків (мос) і високоперетравних білків, які сприяють балансу мікробіуму кишечника для підтримання здоров’я травної системи.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р