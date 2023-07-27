Giant Junior
Сухий корм для собак
Джаінт Джуніор. Повнораціонний сухий корм для цуценят гігантських порід (вага дорослого собаки понад 45кг) віком від 8 до 18/24 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
15kg
Міцна імунна система
Підтримує розвиток здорової імунної системи цуценят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. Ч. Вітамінів е і с.
2-а фаза росту: розвиток м’язів
Оскільки цуценя гігантських розмірів набирає більше м’язової маси під час другої фази росту, адаптований вміст білка допомагає підтримувати розвиток м’язів у віці від 8 до 18-24 місяців.
Підтримання мікробіома
Комбінація пребіотиків (мос) і високоперетравних білків, які сприяють балансу мікробіуму кишечника для підтримання здоров’я травної системи.
Дегідратовані протеїни м’яса птиці, пшеничний глютен* , рис, кукурудза, кукурудзяне борошно, тваринні жири, пшеничне борошно, буряковий жом, гідролізат протеїнів тваринного походження, мінеральні речовини, кукурудзяний глютен, соєва олія, дріжджові продукти, риб’ячий жир, фруктоолiгосахариди, оболонка та насіння подорожника, гідролізат дріжджів (джерело мананоолігосахаридів та бета-глюканів) (0,30%), олія водоростей роду Шізохітріум (джерело ДГК), cік Юкки Шидигера, борошно чорнобривців прямостоячих, глюкозамін, отриманий шляхом ферментації, гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін А - 16500 MO; вітамін D3 - 1100 МО; залізо (3b103) - 35 мг; йод (3b201, 3b202) - 3,6 мг; мідь (3b405, 3b406) - 11 мг; марганець (3b502, 3b504) - 46 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 129 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) - 0,06 мг. Технологічні добавки: Клиноптилоліт осадового походження - 10 г. Консерванти. Антиоксиданти.
Аналітичні компоненти: вологість – 9,5%; сирий протеїн – 31%; сирий жир – 16%; сира зола – 7,6%; сира клітковина – 1,3%; Безазотисті екстрактивні речовини – 34,6%.
* L.I.P.: білки, відібрані за принципом високої перетравності.
|Крокети тільки
|Вік (у місяцях)
|Вага у дорослому віці
|8 місяців
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|16
|18
|20
|22
|24
|45 кг
|594г
|555г
|519г
|474г
|432г
|429г
|425г
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|50 кг
|646г
|606г
|567г
|528г
|497г
|466г
|463г
|459г
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|55 кг
|695г
|653г
|612г
|571г
|536г
|502г
|499г
|495г
|491г
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|60 кг
|742г
|699г
|655г
|611г
|572г
|536г
|533г
|530г
|526г
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|65 кг
|788г
|742г
|696г
|649г
|607г
|569г
|566г
|563г
|559г
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|70 кг
|834г
|831г
|783г
|732г
|682г
|641г
|602г
|598г
|595г
|593г
|Giant Adult
|Giant Adult
|75 кг
|878г
|875г
|824г
|771г
|718г
|675г
|634г
|629g
|627g
|625g
|Giant Adult
|Giant Adult
|80 кг
|921g
|921g
|883g
|835g
|790g
|745g
|700g
|663g
|660g
|658g
|656g
|Giant Adult
|85 кг
|964g
|964g
|924g
|874g
|826g
|780g
|733g
|694g
|691g
|689g
|686g
|Giant Adult
|90 кг
|1006g
|1006g
|964g
|912g
|864g
|814g
|765g
|724g
|721g
|719g
|716g
|Giant Adult
|95 кг
|1048g
|1047g
|1004g
|950g
|900g
|847g
|797g
|754g
|751g
|749g
|746g
|Giant Adult
|100 кг
|1089g
|1089g
|1044g
|987g
|937g
|881g
|828g
|783g
|781g
|778g
|775g
|Giant Adult