Maltese Adult
Сухий корм для собак
Мальтіз Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи мальтійська болонка віком від 10 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
500g
Здоров’я шерсті
Ексклюзивна формула раціону сприяє підтриманню здоров'я довгої шерсті мальтійської болонки. Раціон збагачений жирними кислотами омега-3 (ЕПК і ДГК) та омега-6, олією огірочника та біотином.
Зменшення об’єму та запаху фекалій
Формула раціону допомагає зменшити запах та об'єм фекалій.
Задовольняє апетит собак, вибагливих до корму
Формула допомагає вдовольнити апетит собак, вибагливих до корму, завдяки комбінації особливих ароматів.
Ексклюзивний дизайн крокети: здоров'я зубів
Раціон допомагає зменшити утворення зубного каменю завдяки вмісту хелаторів кальцію.
Кукурудза, рис, дегідратовані протеїни м’яса птиці, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, дегідратовані протеїни свинини, кукурудзяне борошно, ізолят рослинних протеїнів, екстракт цикорію, соєва олія, риб’ячий жир, дріжджі та їх частки, мінеральні речовини, фруктоолiгосахариди, олія огірочника (0,1%), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну),гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 29 500 MO; вітамін D3 - 800 MO; біотин - 3 мг; E1 (залiзо) - 64 мг; E2 (йод) - 5,7 мг; E4 (мiдь) - 15 мг; E5 (марганець) - 72 мг; E6 (цинк) - 143 мг; E8 (селен) - 0,15 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 5 г. Сенсорні добавки: екстракт чаю (джерело поліфенолів) - 150 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 24,0%; сирий жир - 18,0%; сира зола - 5,6%; сира клітковина - 1,5%; на 1 кг: омега-6 жирні кислоти - 39,1 г; омега-3 жирні кислоти - 8,1 г, у т.ч. ЕПК/ДГК - 3 г; пентанатрій трифосфат: 3,5 г.
|Вага
|Низька активність
|Помірна активність
|Підвищена активність
|2 кг
|40 г (4/8)
|46 г (5/8)
|52 г (5/8)
|3 кг
|54 г (5/8)
|62 г (6/8)
|71 г (7/8)
|4 кг
|67 г (7/8)
|77 г (1)
|88 г (1+1/8)
|мірний стакан 240 мл - 82 г