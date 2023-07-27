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Maltese Adult

Maltese Adult

Сухий корм для собак

Мальтіз Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи мальтійська болонка віком від 10 місяців

Наявні розміри

500g

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Здоров’я шерсті

Ексклюзивна формула раціону сприяє підтриманню здоров'я довгої шерсті мальтійської болонки. Раціон збагачений жирними кислотами омега-3 (ЕПК і ДГК) та омега-6, олією огірочника та біотином.

Зменшення об’єму та запаху фекалій

Формула раціону допомагає зменшити запах та об'єм фекалій.

Задовольняє апетит собак, вибагливих до корму

Формула допомагає вдовольнити апетит собак, вибагливих до корму, завдяки комбінації особливих ароматів.

Ексклюзивний дизайн крокети: здоров'я зубів

Раціон допомагає зменшити утворення зубного каменю завдяки вмісту хелаторів кальцію.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р