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Maxi Adult

Maxi Adult

Сухий корм для собак

Максі Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак великих розмірів (вага дорослого собаки від 26 до 44 кг) віком від 15 місяців

Наявні розміри

4kg

15kg

Яка порція правильна?

Висока перетравність

Допомагає підтримувати здоров'я травної системи завдяки формулі, що містить високоперетравний білок та має збалансований вміст дієтичної клітковини.

Підтримання здоров'я кісток та суглобів

Допомагає підтримувати здоров'я кісток і суглобів у собак великих порід, вага тіла яких може створювати підвищене навантаження на скелет.

Жирні кислоти омега-3: ЕПК і ДГК

Збагачений жирними кислотами омега-3 (ЕПК і ДГК), що допомагають підтримувати здоров'я шкіри.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р