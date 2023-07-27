Maxi Adult
Сухий корм для собак
Максі Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак великих розмірів (вага дорослого собаки від 26 до 44 кг) віком від 15 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
4kg
15kg
Висока перетравність
Допомагає підтримувати здоров'я травної системи завдяки формулі, що містить високоперетравний білок та має збалансований вміст дієтичної клітковини.
Підтримання здоров'я кісток та суглобів
Допомагає підтримувати здоров'я кісток і суглобів у собак великих порід, вага тіла яких може створювати підвищене навантаження на скелет.
Жирні кислоти омега-3: ЕПК і ДГК
Збагачений жирними кислотами омега-3 (ЕПК і ДГК), що допомагають підтримувати здоров'я шкіри.
Дегідратовані протеїни м’яса птиці, кукурудза, кукурудзяне борошно, тваринні жири, пшениця, дегідратовані протеїни свинини, рис, гідролізат білків тваринного походження, кукурудзяний глютен, буряковий жом, мінеральні речовини, риб’ячий жир, соєва олія, дріжджі та їх частки, гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну),гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 16 000 MO; вітамін D3 -1 000 MO; E1 (залiзо) - 35 мг; E2 (йод) - 3,5 мг; E4 (мiдь) - 11 мг; E5 (марганець) - 45 мг; E6 (цинк) - 129 мг; E8 (селен) - 0,05 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження: 5 г. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 26%; сирий жир - 17%; сира зола - 6,6%; сира клітковина - 1,2%, на 1 кг: омега-3 жирні кислоти - 7,7 г, в т. ч. ЕПК / ДГК - 4 м.
* L.I.P. - білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
|Вага
|Помірний рівень активності
|Підвищений рівень активності
|26 кг
|319 г (3+3/8)
|363 г (3+6/8)
|28 кг
|337 г (3+4/8)
|383 (4)
|30 кг
|355 г (3+6/8)
|404 (4+2/8)
|32 кг
|373 г (3+7/8)
|424 (4+3/8)
|34 кг
|390 г (4+1/8)
|443 (4+5/8)
|36 кг
|407 г (4+2/8)
|463 (4+7/8)
|38 кг
|424 (4+3/8)
|482 (5)
|40 кг
|441 (4+5/8)
|501 (5+3/8)
|42 кг
|457 (4+6/8)
|519 (5+3/8)
|44 кг
|473 (4+7/8)
|538 (5+5/8)
|мірний стакан 240 мл -96 г