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Maxi Adult 5+

Maxi Adult 5+

Сухий корм для собак

Максі Едалт 5+. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак великих розмірів (вага дорослого собаки від 26 до 44 кг) віком від 5 років

Наявні розміри

15kg

Яка порція правильна?

Підтримання життєвої енергії

Адаптований вміст нутрієнтів допомагає підтримувати життєву енергію у собак великих порід при появі у них перших ознак старіння. Містить комплекс антиоксидантів, що допомагає нейтралізувати вільні радикали.

Підтримання кісток та суглобів

Допомагає підтримувати здоров'я кісток і суглобів у собак великих порід, вага тіла яких може створювати підвищене навантаження на скелет.

Здорове травлення

Допомагає підтримувати здоров'я травної системи завдяки формулі, що містить високоперетравний білок та має збалансований вміст дієтичної клітковини.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р