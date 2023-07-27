Maxi Adult 5+
Сухий корм для собак
Максі Едалт 5+. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак великих розмірів (вага дорослого собаки від 26 до 44 кг) віком від 5 років
Наявні розміри
Яка порція правильна?
15kg
Підтримання життєвої енергії
Адаптований вміст нутрієнтів допомагає підтримувати життєву енергію у собак великих порід при появі у них перших ознак старіння. Містить комплекс антиоксидантів, що допомагає нейтралізувати вільні радикали.
Підтримання кісток та суглобів
Допомагає підтримувати здоров'я кісток і суглобів у собак великих порід, вага тіла яких може створювати підвищене навантаження на скелет.
Здорове травлення
Допомагає підтримувати здоров'я травної системи завдяки формулі, що містить високоперетравний білок та має збалансований вміст дієтичної клітковини.
Дегідратовані протеїни м’яса птиці, рис, тваринні жири, пшениця, пшеничне борошно, кукурудзяне борошно, ізолят рослинних протеїнів, гідролізат білків тваринного походження, кукурудзяний глютен, кукурудза, рослинна клітковина, буряковий жом, риб’ячий жир, соєва олія, дріжджі та їх частки, мінеральні речовини, оболонка та насіння подорожника, фруктоолiгосахариди, олія огірочника, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 22 500 MO; вітамін D3 - 1 000 MO; E1 (залiзо) - 41 мг; E2 (йод) - 4,1 мг; E4 (мiдь) - 13 мг; E5 (марганець) - 53 мг; E6 (цинк) - 132 мг; E8 (селен) - 0,09 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 10 г. сенсорні добавки: екстракт чаю (джерело поліфенолів) - 150 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти.
*L.I.P. - білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
|Вага
|Помірний рівень активності
|Підвищений рівень активності
|26 кг
|325 г (3+4/8)
|369 г (4)
|28 кг
|344 г (3+5/8)
|390 г (4+1/8)
|30 кг
|362 г (3+7/8)
|411 г (4+3/8)
|32 кг
|380 г (4+2/8)
|432 г (4+5/8)
|34 кг
|397 г (4+2/8)
|452 г (4+7/8)
|36 кг
|415 г (4+3/8)
|471 г (5)
|38 кг
|432 г (4+5/8)
|491 г (5+2/8)
|40 кг
|449 г (4+6/8)
|510 г (5+4/8)
|42 кг
|466 г (5)
|529 г (5+5/8)
|44 кг
|482 г (5+1/8)
|548 г (5+7/8)
|*мірний стакан 240 мл - 94 г