Maxi Ageing 8+
Сухий корм для собак
Максі Ейджинг 8+. Повнораціонний сухий корм для собак великих розмірів (вага дорослого собаки від 26 до 44 кг) віком від 8 років
Наявні розміри
Яка порція правильна?
15kg
Підтримання здоров'я у зрілому віці
Раціон розроблений для підтримання здоров'я собак великих порід в період старіння. Містить ЕПК, ДГК та комплекс антиоксидантів, що допомагають найтралізувати вільні радикали.
Підтримання кісток та суглобів
Допомагає підтримувати здоров'я кісток і суглобів у собак великих порід, вага тіла яких може створювати підвищене навантаження на скелет.
Висока перетравність
Допомагає підтримувати здоров'я травної системи завдяки формулі, що містить високоперетравний білок та має збалансований вміст дієтичної клітковини.
Дегідратовані протеїни м’яса птиці, рис, тваринні жири, пшениця, пшеничне борошно, кукурудза, кукурудзяний глютен, гідролізат білків тваринного походження, ізолят рослинних протеїнів*, буряковий жом, рослинна клітковина, риб’ячий жир, мінеральні речовини, соєва олія, дріжджі та їх частки, томати (джерело лікопену), фруктоолiгосахариди, оболонка та насіння подорожника, гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), олія огірочника, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 29000 MО; вітамін D3 - 800 MО; залізо - 41 мг; йод - 4,1 мг; мідь – 13 мг; марганець - 53 мг; цинк - 134 мг; сeлeн - 0,09 мг; технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 10 г; сенсорні добавки: екстракт чаю (джерело поліфенолів) - 150 мг; консерванти - антиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 26,0%; сирий жир - 17,0%; сира зола - 6,6%; сира клітковина - 1,2%; на 1 кг: омега-3 жирні кислоти - 7,7 г, у т. ч. ЕПК + ДГК - 4 г.
*L.I.P. - білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
|Вага
|Помірний рівень активності
|Підвищений рівень активності
|26 кг
|326 г (4)
|371 г (4+4/8)
|28 кг
|345 г (4+2/8)
|392 г (4+6/8)
|30 кг
|363 г (4+4/8)
|413 г (5)
|32 кг
|381 г (4+5/8)
|433 г (5+2/8)
|34 кг
|399 г (4+7/8)
|453 г (5+4/8)
|36 кг
|416 г (5 +1/8)
|473 г (5+6/8)
|38 кг
|434 г (5+3/8)
|493 г (6)
|40 кг
|451 г (5+4/8)
|512 г (6+2/8)
|42 кг
|467 г (5+6/8)
|531 г (6+4/8)
|44 кг
|484 г (5+7/8)
|550 г (6+6/8)
|мірний стакан 240 мл - 82 г