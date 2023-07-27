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Maxi Ageing 8+

Maxi Ageing 8+

Сухий корм для собак

Максі Ейджинг 8+. Повнораціонний сухий корм для собак великих розмірів (вага дорослого собаки від 26 до 44 кг) віком від 8 років

Наявні розміри

15kg

Яка порція правильна?

Підтримання здоров'я у зрілому віці

Раціон розроблений для підтримання здоров'я собак великих порід в період старіння. Містить ЕПК, ДГК та комплекс антиоксидантів, що допомагають найтралізувати вільні радикали.

Підтримання кісток та суглобів

Допомагає підтримувати здоров'я кісток і суглобів у собак великих порід, вага тіла яких може створювати підвищене навантаження на скелет.

Висока перетравність

Допомагає підтримувати здоров'я травної системи завдяки формулі, що містить високоперетравний білок та має збалансований вміст дієтичної клітковини.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р