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Medium Adult

Medium Adult

Сухий корм для собак

Медіум Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак середніх розмірів (вага дорослого собаки від 11 до 25 кг) віком від 12 місяців до 7 років

Наявні розміри

1kg

4kg

Яка порція правильна?

Природні захисні сили організму

Допомагає підтримувати природні захисні сили організму вашого собаки, зокрема завдяки комплексу антиоксидантів та маннанолігосахаридам.

Висока перетравність

Допомагає підтримувати здоров'я травної системи завдяки формулі, що містить високоперетравний білок та має збалансований вміст дієтичної клітковини.

Жирні кислоти омега-3: ЕПК і ДГК

Раціон збагачений жирними кислотами омега-3 (ЕПК і ДГК), що допомагають підтримувати здоров'я шкіри.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р