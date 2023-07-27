Medium Adult
Сухий корм для собак
Медіум Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак середніх розмірів (вага дорослого собаки від 11 до 25 кг) віком від 12 місяців до 7 років
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1kg
4kg
Природні захисні сили організму
Допомагає підтримувати природні захисні сили організму вашого собаки, зокрема завдяки комплексу антиоксидантів та маннанолігосахаридам.
Висока перетравність
Допомагає підтримувати здоров'я травної системи завдяки формулі, що містить високоперетравний білок та має збалансований вміст дієтичної клітковини.
Жирні кислоти омега-3: ЕПК і ДГК
Раціон збагачений жирними кислотами омега-3 (ЕПК і ДГК), що допомагають підтримувати здоров'я шкіри.
Дегідратовані протеїни м’яса птиці*, кукурудзяне борошно, кукурудза, пшеничне борошно, тваринні жири, дегідратовані протеїни свинини*, пшениця, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, риб’ячий жир, мінеральні речовини, соєва олія, дріжджі та їх частки, гідролізат дріжджів (джерело мананоолігосахаридів (0,05%)).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 12500 MО; вітамін D3 - 800 MО; залізо - 43 мг; йод - 4,3 мг; мідь – 13 мг; марганець - 55 мг; цинк - 133 мг; сeлeн - 0,11 мг; консерванти - антиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 25,0%; сирий жир - 14,0%; сира зола - 6,1%; сира клітковина - 1,3%;на 1 кг: омега-3 жирні кислоти - 6,0 г, у т.ч. ЕПК/ДГК - 3,1 г.
* L.I.P. - білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
|Вага собаки
|Помірний рівень активності
|Підвищений рівень активності
|11 кг
|173 г (1+6/8)
|196 г (2)
|12 кг
|185 г (1+7/8)
|210 (2+2/8)
|14 кг
|207 г (2+1/8)
|235 г (2+4/8)
|16 кг
|229 г (2+3/8)
|260 г (2+6/8)
|18 кг
|250 г (2+5/8)
|284 г (3)
|20 кг
|271 г (2+7/8)
|308 г (3+2/8)
|22 кг
|291 г (3)
|330 г (3+4/8)
|24 кг
|310 г (3+2/8)
|353 г (3+5/8)
|25 кг
|320 г (3+3/8)
|364 г (3+6/8)
|мірний стакан - 240 мл 96 г