Medium Adult 7+
Сухий корм для собак
Медіум Едалт 7+. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак середніх розмірів (вага дорослого собаки від 11 до 25 кг) віком від 7 років
Наявні розміри
Яка порція правильна?
4kg
15kg
Підтримання життєвої енергії
Адаптований вміст нутрієнтів допомагає підтримувати життєву енергію собак середніх розмірів за появи у них перших ознак старіння. Містить комплекс антиоксидантів, що допомагає нейтралізувати вільні радикали.
Висока перетравність
Раціон сприяє оптимальній роботі травної системи завдяки ексклюзивній формулі, що містить високоякісний білок і збалансовану кількість харчової клітковини.
Здоров'я шерсті
Раціон містить нутрієнти, що допомагають підтримувати здоров’я шкіри. Збагачений ЕПК і ДГК.
Дегідратовані протеїни м’яса птиці, рис, кукурудза, пшеничне борошно, тваринні жири, кукурудзяне борошно, ізолят рослинних протеїнів*, пшениця, буряковий жом, гідролізат білків тваринного походження, риб’ячий жир, мінеральні речовини, соєва олія, дріжджі та їх частки, оболонка та насіння подорожника, фруктоолiгосахариди, гідролізат дріжджів (джерело мананоолігосахаридів), олія огірочника, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 22 000 MO; вітамін D3 - 1 000 MO; E1 (залiзо) - 43 мг; E2 (йод) - 4,3 мг; E4 (мiдь) -13 мг; E5 (марганець) - 56 мг; E6 (цинк) - 134 мг; E8 (селен) - 0,07 мг. Сенсорні добавки: екстракт чаю (джерело поліфенолів) - 150 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти.
* L.I.P. - білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
|Вага собаки
|Низький рівень активності
|Помірний рівень активності
|Підвищений рівень активності
|11 кг
|149 г (1+4/8)
|172 г (1+6/8)
|196 г (2)
|12 кг
|159 г (1+5/8)
|184 г (1+7/8)
|209 г (2+1/8)
|14 кг
|178 г (1+7/8)
|207 г (2+1/8)
|235 г (2+4/8)
|16 кг
|197 г (2)
|228 г (2+3/8)
|259 г (2+6/8)
|18 кг
|215 г (2+2/8)
|249 г (2+5/8)
|283 (3)
|20 кг
|233 г (2+3/8)
|270 г (2+7/8)
|307 г (3+2/8)
|22 кг
|250 г (2+5/8)
|290 г (3)
|329 г (3+3/8)
|24 кг
|267 г (2+6/8)
|309 г (3+2/8)
|352 г (3+5/8)
|25 кг
|276 г (2+7/8)
|319 г (3+3/8)
|363 г (3+6/8)
|мірний стакан 240 мл - 96 г