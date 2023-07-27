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Medium Adult 7+

Medium Adult 7+

Сухий корм для собак

Медіум Едалт 7+. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак середніх розмірів (вага дорослого собаки від 11 до 25 кг) віком від 7 років

Наявні розміри

4kg

15kg

Яка порція правильна?

Підтримання життєвої енергії

Адаптований вміст нутрієнтів допомагає підтримувати життєву енергію собак середніх розмірів за появи у них перших ознак старіння. Містить комплекс антиоксидантів, що допомагає нейтралізувати вільні радикали.

Висока перетравність

Раціон сприяє оптимальній роботі травної системи завдяки ексклюзивній формулі, що містить високоякісний білок і збалансовану кількість харчової клітковини.

Здоров'я шерсті

Раціон містить нутрієнти, що допомагають підтримувати здоров’я шкіри. Збагачений ЕПК і ДГК.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р