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Mini Adult

Mini Adult

Вологий корм для собак

Міні Едалт соус. Повнораціонний вологий корм для дорослих собак малих розмірів (вага дорослого собаки до 10 кг) віком від 10 місяців до 12 років

Наявні розміри

1 x 85g

Яка порція правильна?
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
ПЕРЕВАГИ

Підтримання ваги

Допомагає підтримувати оптимальну вагу собак завдяки адаптованій калорійності, що відповідає їх специфічним потребам в енергії.

Підтримання здоров’я кісток

Допомагає підтримувати здоров’я кісток завдяки балансу поживних речовин.

Підтримання оптимального здоров'я

Містить високоперетравні нутрієнти для максимального засвоєння.

ІНФОРМАЦІЯ З ГОДУВАННЯ