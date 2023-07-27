Mini Adult
Вологий корм для собак
Міні Едалт соус. Повнораціонний вологий корм для дорослих собак малих розмірів (вага дорослого собаки до 10 кг) віком від 10 місяців до 12 років
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
ПЕРЕВАГИ
Підтримання ваги
Допомагає підтримувати оптимальну вагу собак завдяки адаптованій калорійності, що відповідає їх специфічним потребам в енергії.
Підтримання здоров’я кісток
Допомагає підтримувати здоров’я кісток завдяки балансу поживних речовин.
Підтримання оптимального здоров'я
Містить високоперетравні нутрієнти для максимального засвоєння.
ІНФОРМАЦІЯ З ГОДУВАННЯ
М’ясо та субпродукти тваринного походження, злакові, олії та жири, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, дріжджі.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 – 160 MO; вітамін C – 30 мг; залiзо (3b103) – 9 мг; йод (3b202) – 0,23 мг; мiдь (3b405, 3b406) – 1,9 мг; марганець (3b502, 3b503, 3b504) – 2,8 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 28 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження – 2 г.
Аналітичні компоненти: вологість – 81,1%; сирий протеїн – 7,6%; сирий жир – 5,2%; сира клітковина – 0,8%; сира зола – 1,5%; безазотисті екстрактивні речовини – 3,8%.