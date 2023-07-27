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Mini Adult

Mini Adult

Сухий корм для собак

Міні Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак малих розмірів (вага дорослого собаки від 4 до 10 кг) віком від 10 місяців до 8 років

Наявні розміри

800g

2kg

4kg

8kg

Яка порція правильна?

Адаптована калорійність

Допомагає підтримувати оптимальну вагу у собак малих порід, повністю задовольняючи їхні енергетичні потреби, та сприяє метаболізму жирів за допомогою L-карнітину.

Висока смакова привабливість

Завдяки своїй формулі та комбінації ексклюзивних натуральних ароматів задовольняє апетит собак малих порід, вибагливих до корму.

Здоров'я шерсті

Містить нутрієнти, що допомагають підтримувати здоров'я шкіри. Збагачений ЕПК і ДГК.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р