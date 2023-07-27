Mini Adult
Сухий корм для собак
Міні Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак малих розмірів (вага дорослого собаки від 4 до 10 кг) віком від 10 місяців до 8 років
Наявні розміри
Яка порція правильна?
800g
2kg
4kg
8kg
Адаптована калорійність
Допомагає підтримувати оптимальну вагу у собак малих порід, повністю задовольняючи їхні енергетичні потреби, та сприяє метаболізму жирів за допомогою L-карнітину.
Висока смакова привабливість
Завдяки своїй формулі та комбінації ексклюзивних натуральних ароматів задовольняє апетит собак малих порід, вибагливих до корму.
Здоров'я шерсті
Містить нутрієнти, що допомагають підтримувати здоров'я шкіри. Збагачений ЕПК і ДГК.
Дегідратовані протеїни м’яса птиці, кукурудза, кукурудзяне борошно, тваринні жири, кукурудзяний глютен, ізолят рослинних протеїнів*, пшениця, гідролізат білків тваринного походження, рис, буряковий жом, мінеральні речовини, риб’ячий жир, соєва олія, дріжджі та їх частки, фруктоолiгосахариди.
Добавки ( на 1 кг): харчові добавки: вітамін A -22 000 MO; вітамін D3 -1 000 MO; E1 (залiзо) - 41 мг; E2 (йод) - 4,1 мг; E4 (мiдь) - 13 мг; E5 (марганець) - 54 мг; E6 (цинк) - 133 мг; E8 (селен) - 0,1 мг; L-карнітин -50,0 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 27%; сирий жир - 16%; сира зола - 5,7%; сира клітковина - 1,3%. ЕПК/ДГК - 2,5 г/кг.
*L.I.P. - протеїни, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
|Вага собаки
|Помірна активність
|Підвищена активність
|2 кг
|47 4/8
|53 5/8
|3 кг
|63 6/8
|72 6/8
|4 кг
|79 7/8
|89 1
|5 кг
|93 1
|105 1+1/8
|6 кг
|106 1+1/8
|121 1+3/8
|7 кг
|119 1+3/8
|136 1+4/8
|8 кг
|132 1+4/8
|150 1+5/8
|9 кг
|144 1+5/8
|164 1+6/8
|10 кг
|156 1+6/8
|177 2