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Mini Adult 8+

Mini Adult 8+

Сухий корм для собак

Міні Едалт 8+. Повнораціонний сухий корм для зрілих собак малих порід у віці від 8 до 12 років

Наявні розміри

800g

Яка порція правильна?

Підтримання життєвої енергії

Адаптований вміст нутрієнтів, що допомагають підтримувати життєву енергію у собак малих порід при появі перших ознак старіння. Містить комплекс антиоксидантів, що допомагають нейтралізувати вільні радикали.

Висока смакова привабливість

Завдяки своїй формулі та комбінації ексклюзивних натуральних ароматів задовольняє апетит собак малих порід, вибагливих до корму.

Адаптована калорійність

Допомагає підтримувати оптимальну вагу у собак малих порід, повністю задовольняючи їхні енергетичні потреби, та сприяє метаболізму жирів за допомогою L-карнітину.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р