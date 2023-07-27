Mini Adult 8+
Сухий корм для собак
Міні Едалт 8+. Повнораціонний сухий корм для зрілих собак малих порід у віці від 8 до 12 років
Наявні розміри
Яка порція правильна?
800g
Підтримання життєвої енергії
Адаптований вміст нутрієнтів, що допомагають підтримувати життєву енергію у собак малих порід при появі перших ознак старіння. Містить комплекс антиоксидантів, що допомагають нейтралізувати вільні радикали.
Висока смакова привабливість
Завдяки своїй формулі та комбінації ексклюзивних натуральних ароматів задовольняє апетит собак малих порід, вибагливих до корму.
Адаптована калорійність
Допомагає підтримувати оптимальну вагу у собак малих порід, повністю задовольняючи їхні енергетичні потреби, та сприяє метаболізму жирів за допомогою L-карнітину.
Кукурудза, рис, дегідратовані протеїни м’яса птиці, тваринні жири, кукурудзяне борошно, кукурудзяний глютен, ізолят рослинних протеїнів*, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, соєва олія, мінеральні речовини, риб’ячий жир, дріжджі та їх частки, фруктоолiгосахариди, олія огірочника, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 22 000 MO; вітамін D3 - 1 000 MO; E1 (залiзо) - 44 мг; E2 (йод) - 4,4 мг; E4 (мiдь) - 13 мг; E5 (марганець) - 57 мг; E6 (цинк) - 140 мг; E8 (селен) - 0,07 мг; L-карнітин - 50 мг. Cенсорні добавки: екстракт чаю (джерело поліфенолів) -150 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 27,0%; сирий жир - 16,0%; сира зола - 4,9%; сира клітковина - 1,5%.
* L.I.P. - білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
|Вага
|Помірний рівень активності
|Підвищений рівень активності
|2 кг
|47 г (4/8)
|53 г (5/8)
|3 кг
|63 г (6/8)
|72 г (6/8)
|4 кг
|78 г (7/8)
|89 г (1)
|5 кг
|93 г (1)
|105 г (1+1/8)
|6 кг
|106 г (1+1/8)
|121 г (1+3/8)
|7 кг
|119 г (1+2/8)
|135 г (1+4/8)
|8 кг
|132 г (1+4/8)
|150 г (1+5/8)
|9 кг
|144 г (1+5/8)
|163 г (1+6/8)
|10 кг
|156 г (1+6/8)
|177 г (2)
|*мірний стакан 240 мл - 91 г