Mini Ageing 12+
Сухий корм для собак
Міні Ейджинг 12+. Повнораціонний сухий корм для собак малих розмірів (вага дорослого собаки до 10 кг) віком від 12 років
Наявні розміри
Яка порція правильна?
800g
1.5kg
Підтримання здоров'я собак зрілого віку
Раціон розроблений для підтримання здоров'я собак малих порід в період старіння. Містить ЕПК, ДГК та комплекс антиоксидантів, що допомагають найтралізувати вільні радикали.
Здоров’я нирок
Раціон допомагає підтримувати здоров’я нирок у старіючих собак малих порід завдяки адаптованому вмісту фосфору.
Здоров'я шерсті
Раціон містить нутрієнти, що допомагають підтримувати здоров’я шкіри. Збагачений ЕПК і ДГК.
Рис, кукурудза, дегідратовані протеїни м’яса птиці, кукурудзяне борошно, ізолят рослинних протеїнів*, кукурудзяний глютен, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, буряковий жом, риб’ячий жир, рослинна клітковина, томати (джерело лікопену), соєва олія, фруктоолiгосахариди, гідролізат дріжджів (джерело мананоолігосахаридів), олія огірочника, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 30 000 MO; вітамін D3 - 800 MO; E1 (залiзо) - 46 мг; E2 (йод) - 4,6 мг; E4 (мiдь) -14 мг; E5 (марганець) - 60 мг; E6 (цинк) - 146 мг; E8 (селен) -0,1 мг. Cенсорні добавки: екстракт чаю (джерело поліфенолів) -150 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 26%; сирий жир - 14%; сира зола - 5%; сира клітковина - 2,1% на 1 кг: ЕПК/ДГК - 4,5 г; фосфор - 5 г.
|Вага собаки
|Помірний рівень активності
|Підвищний рівень активності
|2 кг
|47 г (4/8)
|53 г (5/8)
|3 кг
|63 г (6/8)
|72 г (6/8)
|4 кг
|78 г (7/8)
|89 г (1)
|5 кг
|93 г (1)
|105 г (1+1/8)
|6 кг
|106 г (1+1/8)
|121 г (1+3/8)
|7 кг
|119 г (1+2/8)
|135 г (1+4/8)
|8 кг
|132 г (1+4/8)
|150 г (1+5/8)
|9 кг
|144 г (1+5/8)
|163 г (1+6/8)
|10 кг
|156 г (1+6/8)
|177 г (2)
|мірний стакан 240 мл -93 г