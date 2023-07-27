Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись
Mini Ageing 12+

Mini Ageing 12+

Сухий корм для собак

Міні Ейджинг 12+. Повнораціонний сухий корм для собак малих розмірів (вага дорослого собаки до 10 кг) віком від 12 років

Наявні розміри

800g

1.5kg

Яка порція правильна?

Підтримання здоров'я собак зрілого віку

Раціон розроблений для підтримання здоров'я собак малих порід в період старіння. Містить ЕПК, ДГК та комплекс антиоксидантів, що допомагають найтралізувати вільні радикали.

Здоров’я нирок

Раціон допомагає підтримувати здоров’я нирок у старіючих собак малих порід завдяки адаптованому вмісту фосфору.

Здоров'я шерсті

Раціон містить нутрієнти, що допомагають підтримувати здоров’я шкіри. Збагачений ЕПК і ДГК.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р