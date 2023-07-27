Mini Digestive Care
Сухий корм для собак
Міні Дайджестів Кер. Повнораціонний сухий корм для собак вагою до 10 кг із чутливою системою травлення
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1kg
3kg
Шлунково-кишкові розлади можуть бути ознакою чутливого травлення
Корм високого рівня засвоюваності підтримує оптимальну роботу системи травлення, що сприяє покращенню загального стану здоров’я вашого собаки.
Покращення якості фекалій
Точно збалансована формула раціону забезпечує оптимальну роботу системи травлення. Містить протеїни високого рівня засвоюваності (L.I.P.), пребіотики та клітковину, що сприяють підтриманню балансу кишкової мікрофлори та покращують якість фекалій.
Доведена ефективність
Оптимальна якість фекалій у 92% собак *Внутрішнє дослідження Royal Canin
Дегідратовані протеїни м’яса птиці, рис, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження , ізолят рослинних протеїнів*, пшеничне борошно, пшениця, ячмінь, кукурудзяний глютен, буряковий жом, дріжджі та їх частки, риб’ячий жир, соєва олія, рослинна клітковина, мінеральні речовини, фруктоолігосахариди, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
Добавки ( на 1 кг): харчові добавки: Вітамін А: 30 500 MO, Вітамін D3: 800 МО, E1 (залiзо): 37 мг, E2 (йод): 3,7 мг, Е4 (мідь): 11 мг, Е5 (марганець): 48 мг, Е6 (цинк): 135 мг, Е8 (селен): 0,08 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження: 10 г. Консерванти: антиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 30,0%; сирий жир - 22,0%; сира зола - 6,1%; сира клітковина - 1,8%.
*L.I.P. - протеїни, дібрані за принципом оптимальної засвоюваності .
|Вага
|Помірна активність (г)
|Сухий корм + пауч
|Підвищена активність (г)
|Сухий корм + пауч
|1 кг
|22 1/8
|13 1/8 +1 пауч
|26 2/8
|16 1/8+1 пауч
|3 кг
|51 3/8
|32 2/8+1 пауч
|59 4/8
|40 3/8+1 пауч
|6 кг
|86 6/8
|66 4/8+1 пауч
|99 7/8
|80 5/8+1 пауч
|10 кг
|125 1
|106 7/8+1 пауч
|145 1+2/8
|126 1+1 пауч
|мірний стакан - 240 мл