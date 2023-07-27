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Mini Digestive Care

Mini Digestive Care

Сухий корм для собак

Міні Дайджестів Кер. Повнораціонний сухий корм для собак вагою до 10 кг із чутливою системою травлення

Наявні розміри

1kg

3kg

Яка порція правильна?

Шлунково-кишкові розлади можуть бути ознакою чутливого травлення

Корм високого рівня засвоюваності підтримує оптимальну роботу системи травлення, що сприяє покращенню загального стану здоров’я вашого собаки.

Покращення якості фекалій

Точно збалансована формула раціону забезпечує оптимальну роботу системи травлення. Містить протеїни високого рівня засвоюваності (L.I.P.), пребіотики та клітковину, що сприяють підтриманню балансу кишкової мікрофлори та покращують якість фекалій.

Доведена ефективність

Оптимальна якість фекалій у 92% собак *Внутрішнє дослідження Royal Canin

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р