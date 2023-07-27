Mini Exigent
Сухий корм для собак
Міні Ексіджент. Повнораціонний сухий корм для собак вагою до 10 кг, вибагливих до корму
Наявні розміри
3kg
Задовольняє апетит вибагливих собак
Містить інгредієнти та високоякісні білки, спеціально дібрані для собак малих розмірів. Аромат раціону MINI EXIGENT стимулює апетит навіть найвибагливіших собак. Розмір, форма та текстура крокет MINI EXIGENT були спеціально розроблені для мініатюрних щелеп. Крокети у формі подушечки із поєднанням двох різних текстур, хрусткої ззовні та м'якої всередині, задовольнять апетит найвибагливіших собак малих порід.
Доведена ефективність
До 99% собак надали перевагу *Внутрішнє дослідження Royal Canin
Що ще ви можете зробити для вашого собаки?
Годуйте собаку в один і той самий час. Привчіть його до повнораціонного харчування, оскільки це значно покращить його стан. Якщо у вас є навіть найменша підозра щодо здоров’я вашого собаки, будь ласка, зверніться до свого ветеринарного лікаря. Лише фахівець може правильно оцінити стан його здоров’я.
|Вага
|Помірна активність
|Сухий корм + пауч
|Підвищена активність
|Сухий корм + пауч
|1 кг
|22 2/8
|13 1/8+ 1/2
|26 2/8
|16 1/8+ 1/2 пауча
|3 кг
|51 4/8
|31 2/8+ 1
|59 4/8
|40 3/8+1
|6 кг
|86 7/8
|66 5/8+1
|99 1
|80 6/8+1
|10 кг
|126 1+2/8
|106 1+1
|146 1+3/8
|126 1+2/8+1
|мірний стакан - 240 мл