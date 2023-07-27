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Mini Exigent

Mini Exigent

Сухий корм для собак

Міні Ексіджент. Повнораціонний сухий корм для собак вагою до 10 кг, вибагливих до корму

Наявні розміри

3kg

Яка порція правильна?

Задовольняє апетит вибагливих собак

Містить інгредієнти та високоякісні білки, спеціально дібрані для собак малих розмірів. Аромат раціону MINI EXIGENT стимулює апетит навіть найвибагливіших собак. Розмір, форма та текстура крокет MINI EXIGENT були спеціально розроблені для мініатюрних щелеп. Крокети у формі подушечки із поєднанням двох різних текстур, хрусткої ззовні та м'якої всередині, задовольнять апетит найвибагливіших собак малих порід.

Доведена ефективність

До 99% собак надали перевагу *Внутрішнє дослідження Royal Canin

Що ще ви можете зробити для вашого собаки?

Годуйте собаку в один і той самий час. Привчіть його до повнораціонного харчування, оскільки це значно покращить його стан. Якщо у вас є навіть найменша підозра щодо здоров’я вашого собаки, будь ласка, зверніться до свого ветеринарного лікаря. Лише фахівець може правильно оцінити стан його здоров’я.

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р