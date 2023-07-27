Mini Exigent

Що ще ви можете зробити для вашого собаки?

Годуйте собаку в один і той самий час. Привчіть його до повнораціонного харчування, оскільки це значно покращить його стан. Якщо у вас є навіть найменша підозра щодо здоров’я вашого собаки, будь ласка, зверніться до свого ветеринарного лікаря. Лише фахівець може правильно оцінити стан його здоров’я.