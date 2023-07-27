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Miniature Schnauzer Adult

Miniature Schnauzer Adult

Сухий корм для собак

Мініатюр Шнауцер Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи цвергшнауцер віком від 10 місяців

Наявні розміри

3kg

7.5kg

Яка порція правильна?

Здоров’я сечовидільної системи

MINIATURE SCHNAUZER ADULT допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи. Раціон також стимулює собаку до пиття, що сприяє розбавленню сечі.

Інтенсивний колір шерсті

Раціон містить оптимальний рівень специфічних амінокислот, що допомагають підтримувати природній колір шерсті.

Оптимальна вага

Допомагає підтримувати оптимальну вагу цвергшнауцера.

Ексклюзивна крокета

Ця формула допомагає зменшити формування зубного каменю завдяки хелаторам кальцію.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р