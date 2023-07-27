Miniature Schnauzer Adult
Сухий корм для собак
Мініатюр Шнауцер Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи цвергшнауцер віком від 10 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
3kg
7.5kg
Здоров’я сечовидільної системи
MINIATURE SCHNAUZER ADULT допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи. Раціон також стимулює собаку до пиття, що сприяє розбавленню сечі.
Інтенсивний колір шерсті
Раціон містить оптимальний рівень специфічних амінокислот, що допомагають підтримувати природній колір шерсті.
Оптимальна вага
Допомагає підтримувати оптимальну вагу цвергшнауцера.
Ексклюзивна крокета
Ця формула допомагає зменшити формування зубного каменю завдяки хелаторам кальцію.
Рис, дегідратовані протеїни м’яса птиці, кукурудза, ізолят рослинних протеїнів*, кукурудзяний глютен, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, екстракт цикорію, риб’ячий жир, рослинна клітковина, фруктоолiгосахариди, оболонка та насіння подорожника, соєва олія, олія огірочника, гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 31 000 MO; вітамін D3 - 800 MO; E1 (залiзо) - 46 мг; E2 (йод) - 4,6 мг; E4 (мiдь) - 14 мг; E5 (марганець) - 59 мг; E6 (цинк) - 140 мг; E8 (селен) - 0,08 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 10 г. Сенсорні добавки: екстракт чаю (джерело поліфенолів) - 150 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 25,0%; сирий жир - 12,0%; сира зола - 7,8%; сира клітковина - 2,2%; пентанатрій трифосфат - 3,5 г/кг.
*L.I.P. - білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
|Вага
|Низька активність
|Помірна активність
|Підвищена активність
|4 кг
|74 г (7/8)
|86 г (1)
|98 г (1+1/8)
|5 кг
|88 г (1)
|102 г (1+1/8)
|115 г (1+2/8)
|6 кг
|101 (1+1/8)
|116 г (1+2/8)
|132 г (1+4/8)
|7 кг
|113 г (1+2/8)
|131 г (1+4/8)
|148 г (1+5/8)
|8 кг
|125 г (1+3/8)
|144 г (1+5/8)
|164 г (1+7/8)
|мірний стакан 240 мл - 77 г