Pomeranian Adult

ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ (АНАЛІТИЧНІ КОМПОНЕНТИ)

Аналітичні компоненти: сирий протеїн: 26%, сирий жир: 16%, сира клітковина: 1,6%, сира зола: 5,4%. ** Інформація про інгредієнти та нутрієнтний склад на сайті є довідковою. Вся інформація про продукт є безпосередньо на упаковці.