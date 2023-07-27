Pomeranian Adult
Сухий корм для собак
Помераніан Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи шпіц віком від 8 місяців
Наявні розміри
500g
Ексклюзивна крокета: здоров’я зубів
Форма, розмір, текстура та формула крокет адаптовані до маленьких щелеп померанського шпіца. Формула раціону допомагає зменшити утворення зубного каменю завдяки спеціальним речовинам, що зв’язують кальцій в слині (хелатори кальцію).
Підтримання здоров’я кісток та суглобів
Формула POMERANIAN ADULT містить адаптовану кількість мінеральних речовин, що допомагає підтримувати здоров’я кісток та суглобів. Раціон збагачений ЕПК та ДГК*. *Ейкозапентаєнова (ЕПК) та докозагексаєнова (ДГК) кислоти – поліненасичені жирні кислоти класу Омега-3.
Здоров’я шкіри та якість шерсті
Чудова шерсть, із рясним підшерстком є однією з надзвичайних рис померанського шпіца. Ця ексклюзивна формула допомагає підтримувати бар’єрну функцію шкіри, підтримує її здоров’я та живить шерсть. Раціон збагачений адаптованим вмістом ЕПК та ДГК та олією огірочника.
Здоров’я травної системи
Збалансоване поєднання різних типів клітковини, в тому числі подорожника, стимулюють кишковий транзит, а легкозасвоювані білки L.I.P.** сприяють оптимальній якості фекалій. **L.I.P. – білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності
|Вага собаки у дорослому віці
|Недостатня активність
|Помірна активність
|Висока активність
|1 кг
|24 г (2/8 м.с)
|28 г ( 2/8 м.с)
|32 г (3/8 м.с)
|2 кг
|41 г (3/8 м.с)
|47 г (4/8 м.с)
|53 г (4/8 м.с)
|3 кг
|55 г (5/8 м.с)
|64 г (5/8 м.с)
|72 г (6/8 м.с)
|3,5 кг
|62 г (5/8 м.с)
|71 г (6/8 м.с)
|81 г (7/8 м.с)
|*м.с. - мірні стакани *** Таблиця годування на сайті є довідковою. Вся інформація про продукт представлена безпосередньо на упаковці.