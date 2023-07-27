Pug Puppy
Сухий корм для собак
Паг Паппі. Повнораціонний сухий корм для цуценят породи мопс від 2 до 10 місяців
Наявні розміри
1.5kg
Підтримання імунної системи
Ріст - важливий етап в житті вашого собаки: це час великих змін, відкриттів і нових знайомств з навколишнім світом. Впродовж цього ключового періоду імунна система цуценяти поступово розвивається. Раціон PUG PUPPY допомагає підтримувати систему природного захисту організму цуценяти зокрема завдяки комплексу антиоксидантів, що включає вітамін Е.
Здоров’я шкіри
Ця формула допомагає підтримувати бар’єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс) та здоров'я шкіри та шерсті (ЕПК і ДГК).
Здоровної системи
Комбінація нутрієнтів з високоперетравним білком (L.I.P.*) та пребіотиками (ФОС) для підтримання здорового травлення та балансу кишкової флори, що сприяє оптимальній консистенції фекалій. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
Ексклюзивна крокета: особливі щелепи брахіцефалів
Крокета, спеціально розроблена для полегшення захоплення її цуценям мопса та для стимулювання цуценяти до розгризання.
|Вік
|Вага дорослого собаки 6 кг
|Вага дорослого собаки 8 кг
|Вага дорослого собаки 10 кг
|2 місяці
|106 г (1+1/8)
|127 г (1+3/8)
|150 г (1+4/8)
|3 місяці
|122 г (1+2/8)
|149 г (1+4/8)
|176 г (1+7/8)
|4 місяці
|128 г (1+3/8)
|158 г (1+5/8)
|187 г (2)
|5 місяців
|129 г (1+3/8)
|161 г (1+5/8)
|190 г (2)
|6 місяців
|128 г (1+3/8)
|159 г (1+5/8)
|189 г(2)
|7 місяців
|116 г (1+2/8)
|144 г (1+4/8)
|171 г (1+6/8)
|8 місяців
|104 г (1+1/8)
|129 г (1+2/8)
|153 (1+5/8)
|9 місяців
|92 г (1)
|115 г (1+2/8)
|137 г (1+3/8)
|10 місяців
|91 г (1)
|114 г (1+1/8)
|136 г (1+3/8)
|Pug Adult
|Pug Adult
|Pug Adult
|мірний стакан 240 мл -96 г