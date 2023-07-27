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Mini Puppy

Mini Puppy

Вологий корм для собак

Міні Паппі соус. Повнораціонний вологий корм для цуценят малих порід віком до 10 місяців

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?

М’яка текстура для цуценят

Оптимальний розмір шматочків, їх текстура та смаковий профіль для цуценят мініатюрних розмірів.

Міцна імунна система

Підтримує розвиток здорової імунної системи цуценят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е і С.

Розвиток мозку

Раціон збагачений омега-3 жирною кислотою (ДГК), яка, має науково доведену ефективність у підтриманні розвитку мозку цуценят та сприяє навчанню під час раннього тренування.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р