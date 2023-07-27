Mini Puppy
Вологий корм для собак
Міні Паппі соус. Повнораціонний вологий корм для цуценят малих порід віком до 10 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
М’яка текстура для цуценят
Оптимальний розмір шматочків, їх текстура та смаковий профіль для цуценят мініатюрних розмірів.
Міцна імунна система
Підтримує розвиток здорової імунної системи цуценят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е і С.
Розвиток мозку
Раціон збагачений омега-3 жирною кислотою (ДГК), яка, має науково доведену ефективність у підтриманні розвитку мозку цуценят та сприяє навчанню під час раннього тренування.
М’ясо та субпродукти тваринного походження , олії та жири, злакові, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, дріжджі.
Добавки (на кг): харчові добавки: вітамін D3 - 140 МО; залiзо (3b103) - 5 мг; йод (3b202) - 0,3 мг; мiдь (3b405, 3b406): 2,4 мг; марганець (3b502, 3b503, 3b504) - 1,5 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 15 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 2 г.
Аналітичні компоненти: вологість – 79,2%; сирий протеїн – 8%; сирий жир – 6%; сира зола – 1,9%; сира клітковина – 1%; Безазотисті екстрактивні речовини – 3,9%.
|Вологий корм тільки (паучів на день)
|Вік (у місяцях)
|Вага у дорослому віці
|2 місяці
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|2 кг
|2.5
|2.5
|2.5
|2.5
|2.5
|2
|2
|2
|2
|Міні Едалт
|2.5 кг
|3
|3
|3
|3
|3
|2.5
|2.5
|2.5
|2.5
|Міні Едалт
|3 кг
|3
|3.5
|3.5
|3.5
|3.5
|3
|2.5
|2.5
|2.5
|Міні Едалт
|3.5 кг
|3.5
|4
|4
|4
|3.5
|3.5
|3
|3
|3
|Міні Едалт
|4 кг
|4
|4.5
|4.5
|4.5
|4
|3.5
|3.5
|3.5
|3
|Міні Едалт
|5 кг
|4.5
|5
|5.5
|5.5
|5
|4.5
|4
|4
|4
|Міні Едалт
|6 кг
|5
|6
|6
|6
|6
|5.5
|5
|4.5
|4.5
|Міні Едалт
|7 кг
|5.5
|6.5
|7
|7
|7
|6
|5.5
|5
|5
|Міні Едалт
|8 кг
|6
|7
|7.5
|7.5
|7.5
|7
|6
|5.5
|5.5
|Міні Едалт
|10 кг
|7
|8.5
|9
|9
|9
|8
|7.5
|6.5
|6.5
|6.5
|Змішане годування (сухой +вологий корм)
|Вологий корм
|Вік (у місяцях)
|Вага у дорослому віці
|Вологий корм 85 г Міні Паппі
|2 місяці
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|2 кг
|1
|28г
|34г
|35г
|35г
|27г
|19г
|19г
|18г
|18г
|Міні Едалт
|2.5 кг
|1
|36г
|42г
|44г
|45г
|36г
|27г
|26г
|25г
|25г
|Міні Едалт
|3 кг
|1
|43г
|51г
|54г
|54г
|47г
|40г
|33г
|33г
|32г
|Міні Едалт
|3.5 кг
|1
|50г
|59г
|63г
|63г
|55г
|48г
|40г
|39г
|39г
|Міні Едалт
|4 кг
|1
|58г
|68г
|72г
|72г
|63г
|55г
|46г
|46г
|45г
|Міні Едалт
|5 кг
|1
|72г
|84г
|89г
|90г
|79г
|69г
|59г
|58г
|57г
|Міні Едалт
|6 кг
|1
|82г
|98г
|104г
|106г
|104г
|92г
|80г
|69г
|68г
|Міні Едалт
|7 кг
|1
|92г
|112г
|120г
|121г
|120г
|107г
|93г
|81г
|80г
|Міні Едалт
|8 кг
|1
|103г
|125г
|134г
|136г
|135г
|120г
|105г
|91г
|90г
|Міні Едалт
|10 кг
|1
|126г
|151г
|162г
|165г
|164г
|147г
|129г
|113г
|112г
|110г