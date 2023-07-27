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Shih Tzu Adult

Shih Tzu Adult

Сухий корм для собак

Ши-тцу Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи ши-тцу віком від 10 місяців

Наявні розміри

500g

1.5kg

Яка порція правильна?

Здоров’я шкіри

SHIH TZU ADULT допомагає підтримувати бар'єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс), здоров'я шкіри (ЕПК і ДГК, вітамін А) та живити шерсть. Раціон збагачений олією огірочника.

Здоров’я зубів

Раціон допомагає зменшити утворення зубного каменю завдяки вмісту хелаторів кальцію.

Зменшення запаху та об’єму випорожнень

Формула раціону допомагає зменшити запах та об'єм випорожнень.

Ексклюзивна крокета: розроблена спеціально для особливих брахіцефалічних щелеп

Ексклюзивна, спеціально розроблена форма крокети полегшує захоплення корму і стимулює до його розгризання.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р