Shih Tzu Adult
Сухий корм для собак
Ши-тцу Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи ши-тцу віком від 10 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
500g
1.5kg
Здоров’я шкіри
SHIH TZU ADULT допомагає підтримувати бар'єрну функцію шкіри (ексклюзивний комплекс), здоров'я шкіри (ЕПК і ДГК, вітамін А) та живити шерсть. Раціон збагачений олією огірочника.
Здоров’я зубів
Раціон допомагає зменшити утворення зубного каменю завдяки вмісту хелаторів кальцію.
Зменшення запаху та об’єму випорожнень
Формула раціону допомагає зменшити запах та об'єм випорожнень.
Ексклюзивна крокета: розроблена спеціально для особливих брахіцефалічних щелеп
Ексклюзивна, спеціально розроблена форма крокети полегшує захоплення корму і стимулює до його розгризання.
Рис, дегідратовані протеїни м’яса птиці, тваринні жири, ізолят рослинних протеїнів*, гідролізат протеїнів тваринного походження, рослинна клітковина, буряковий жом, мінеральні речовини, риб’ячий жир, соєва олія, фруктоолiгосахариди, олія огірочника (0,1%), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), гідролізат із хряща (джерело хондроїтину).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 29500 ME; вітамін D3 - 800 ME; залізо - 56 мг; йод - 5 мг; мідь - 13 мг; марганець - 63 мг; цинк - 142мг; сeлeн - 0,15 мг; технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 10 г; сенсорні добавки: екстракт чаю (джерело поліфенолів) - 150 мг; консерванти - антиоксиданти.
*L.I.P. - протеїни, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
|Вага
|Низька активність
|Помірна активність
|Підвищена активність
|4 кг
|67 г (6/8)
|78 г (7/8)
|88 г (1)
|5 кг
|79 г (7/8)
|92 г (1)
|104 г (1+1/8)
|6 кг
|91 г (1)
|105 г (1+1/8)
|120 г (1+2/8)
|7 кг
|102 г (1+1/8)
|118 г (1+2/8)
|134 г (1+3/8)
|мірний стакан 240 мл - 94 г