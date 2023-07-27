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West Highland White Terrier Adult

West Highland White Terrier Adult

Сухий корм для собак

Вест Хайленд Уайт Тер'єр Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи вест-хайленд-вайт-тер'єр віком від 10 місяців

Наявні розміри

500g

3kg

Яка порція правильна?

Здоров'я шерсті

Порівняно з іншими породами собак вест-хайленд-вайт-тер'єр має жорстку шерсть і ніжну шкіру. Формула раціону містить специфічні амінокислоти для росту шерсті, а також жирні кислоти з олії огірочника та насіння льону для здоров'я шкіри.

Здоров’я шкіри

Формула раціону допомагає підтримувати бар'єрну функцію шкіри ( комплекс) та її здоров'я (ЕПК і ДГК).

Задовольняє апетит собак, вибагливих до корму

Завдяки комбінації особливих ароматів формула допомагає вдовольнити апетит собак, вибагливих до корму.

Ексклюзивна крокета: здоров'я зубів

Раціон допомагає зменшити утворення зубного каменю завдяки вмісту хелаторів кальцію.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р