West Highland White Terrier Adult
Сухий корм для собак
Вест Хайленд Уайт Тер'єр Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи вест-хайленд-вайт-тер'єр віком від 10 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
500g
3kg
Здоров'я шерсті
Порівняно з іншими породами собак вест-хайленд-вайт-тер'єр має жорстку шерсть і ніжну шкіру. Формула раціону містить специфічні амінокислоти для росту шерсті, а також жирні кислоти з олії огірочника та насіння льону для здоров'я шкіри.
Здоров’я шкіри
Формула раціону допомагає підтримувати бар'єрну функцію шкіри ( комплекс) та її здоров'я (ЕПК і ДГК).
Задовольняє апетит собак, вибагливих до корму
Завдяки комбінації особливих ароматів формула допомагає вдовольнити апетит собак, вибагливих до корму.
Ексклюзивна крокета: здоров'я зубів
Раціон допомагає зменшити утворення зубного каменю завдяки вмісту хелаторів кальцію.
Кукурудзяне борошно, дегідратовані протеїни м’яса птиці, рис, кукурудза, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, дегідратовані протеїни свинини*, пшениця, екстракт цикорію, соєва олія, риб’ячий жир, мінеральні речовини, насіння льону (0.5%), фруктоолiгосахариди, олія огірочника (0,1%), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки ( на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 29 500 MO; вітамін D3 - 800 MO; E1 (залiзо) - 98 мг; E2 (йод) - 5,8 мг; E4 (мiдь) - 6 мг; E5 (марганець) - 63 мг;E6 (цинк) - 142 мг; E8 (селен) - 0,31 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 10 г. Сенсорні добавки: екстракт чаю (джерело поліфенолів) - 150 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 21,0%; сирий жир - 16,0%; сира зола - 6,0%; сира клітковина - 1,4%; ЕПК & ДГК - 3 г/кг; пентанатрій трифосфат - 3,5 г.
* L.I.P. - білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
|Вага
|Низька активність
|Помірна активність
|Підвищена активність
|6 кг
|93 г (1)
|108 г (1+1/8)
|122 г (1+3/8)
|7 кг
|104 г (1+1/8)
|121 г (1+3/8)
|137 г (1+4/8)
|8 кг
|115 г (1+2/8)
|134 г (1+4/8)
|152 г (1+5/8)
|9 кг
|126 г (1+3/8)
|146 г (1+5/8)
|166 г (1+7/8)
|10 кг
|136 г (1+4/8)
|158 г (1+6/8)
|179 г (2)
|мірний стакан 240 мл - 91 г