West Highland White Terrier Adult

Здоров'я шерсті

Порівняно з іншими породами собак вест-хайленд-вайт-тер'єр має жорстку шерсть і ніжну шкіру. Формула раціону містить специфічні амінокислоти для росту шерсті, а також жирні кислоти з олії огірочника та насіння льону для здоров'я шкіри.