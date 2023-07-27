X-Small Adult
Вологий корм для собак
Ікс-Смол Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак мініатюрних розмірів (вага дорослого собаки до 4 кг) віком від 10 місяців до 8 років
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
ПЕРЕВАГИ
Висока смакова привабливість
Ексклюзивні аромати, що задовольняють апетит собак
Підтримання ваги
Допомагає підтримувати оптимальну вагу собак завдяки адаптованій калорійності, що відповідає їх специфічним потребам в енергії.
Підтримання оптимального здоров'я
Містить високоперетравні нутрієнти для максимального засвоєння.
ІНФОРМАЦІЯ З ГОДУВАННЯ
М’ясо та субпродукти тваринного походження, злакові, олії та жири, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, дріжджі.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 – 240 MO; вітамін C – 90 мг; залiзо (3b103) – 8 мг; йод (3b202) – 0,13 мг; мiдь (3b405, 3b406) – 1 мг; марганець (3b502, 3b503, 3b504) – 2,4 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 24 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження – 2 г.
Аналітичні компоненти: вологість – 81,1%; сирий протеїн – 8%; сирий жир – 5,2%; сира клітковина – 0,8%; сира зола – 1,5%; безазотисті екстрактивні речовини – 3,4%.