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X-Small Adult

X-Small Adult

Вологий корм для собак

Ікс-Смол Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак мініатюрних розмірів (вага дорослого собаки до 4 кг) віком від 10 місяців до 8 років

Наявні розміри

1 x 85g

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ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
ПЕРЕВАГИ

Висока смакова привабливість

Ексклюзивні аромати, що задовольняють апетит собак

Підтримання ваги

Допомагає підтримувати оптимальну вагу собак завдяки адаптованій калорійності, що відповідає їх специфічним потребам в енергії.

Підтримання оптимального здоров'я

Містить високоперетравні нутрієнти для максимального засвоєння.

ІНФОРМАЦІЯ З ГОДУВАННЯ