X-Small Adult
Сухий корм для собак
Ікс-Смол Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак мініатюрних розмірів (вага дорослого собаки до 4 кг) віком від 10 місяців до 8 років
Наявні розміри
500g
1.5kg
3kg
Здорове травлення
Собаки мініатюрних порід схильні до закрепів. Збалансований вміст клітковини (в т.ч. подорожника) допомагає полегшити кишковий транзит, а високоперетравні білки L.I.P. сприяють оптимальній консистенції фекалій.
Здоров'я шерсті
Раціон містить нутрієнти, що допомагають підтримувати здоров’я шкіри. Збагачений ЕПК і ДГК.
Здоров'я сечовидільної системи
Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи у собак мініатюрних порід.
Висока смакова привабливість та дуже мала крокета
Маленька крокета розроблена спеціально для мініатюрних щелеп собак вагою до 4 кг. Ексклюзивна формула також допомагає стимулювати апетит собак мініатюрних порід, вибагливих до корму.
|Вага собаки
|Помірна активність
|Підвищена активність
|1 кг
|27 г (3/8)
|31 г (3/8)
|1,5 кг
|37 г (3/8)
|42 г (4/8)
|2 кг
|46 г (4/8)
|52 г (5/8)
|2,5 кг
|55 г (5/8)
|62 г (6/8)
|3 кг
|63 г (6/8)
|71 г (7/8)
|3,5 кг
|70 г (6/8)
|80 г (7/8)
|4 кг
|78 г (7/8)
|88 г (1)
|мірний стакан 240 мл - 86 г