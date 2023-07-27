Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись
X-Small Adult

X-Small Adult

Сухий корм для собак

Ікс-Смол Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак мініатюрних розмірів (вага дорослого собаки до 4 кг) віком від 10 місяців до 8 років

Наявні розміри

500g

1.5kg

3kg

Яка порція правильна?

Здорове травлення

Собаки мініатюрних порід схильні до закрепів. Збалансований вміст клітковини (в т.ч. подорожника) допомагає полегшити кишковий транзит, а високоперетравні білки L.I.P. сприяють оптимальній консистенції фекалій.

Здоров'я шерсті

Раціон містить нутрієнти, що допомагають підтримувати здоров’я шкіри. Збагачений ЕПК і ДГК.

Здоров'я сечовидільної системи

Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи у собак мініатюрних порід.

Висока смакова привабливість та дуже мала крокета

Маленька крокета розроблена спеціально для мініатюрних щелеп собак вагою до 4 кг. Ексклюзивна формула також допомагає стимулювати апетит собак мініатюрних порід, вибагливих до корму.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р