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X-Small Adult 8+

X-Small Adult 8+

Сухий корм для собак

Ікс-Смол Едалт 8+. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак мініатюрних розмірів (вага дорослого собаки до 4 кг) віком від 8 років

Наявні розміри

500g

3kg

Яка порція правильна?

Підтримання життєвої енергії

Вміст нутрієнтів у складі цієї формули допомагає підтримувати життєву енергію собак мініатюрних порід при появі у них перших ознак старіння. Містить комплекс антиоксидантів.

Здорове травлення =

Собаки мініатюрних порід схильні до закрепів. Збалансований вміст клітковини (в т.ч. подорожника) допомагає полегшити кишковий транзит, а високоперетравні білки L.I.P. сприяють оптимальній консистенції фекалій.

Здоров'я сечовидільної системи

Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи у собак мініатюрних порід.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р