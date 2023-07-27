X-Small Adult 8+
Сухий корм для собак
Ікс-Смол Едалт 8+. Повнораціонний сухий корм для дорослих собак мініатюрних розмірів (вага дорослого собаки до 4 кг) віком від 8 років
Наявні розміри
Яка порція правильна?
500g
3kg
Підтримання життєвої енергії
Вміст нутрієнтів у складі цієї формули допомагає підтримувати життєву енергію собак мініатюрних порід при появі у них перших ознак старіння. Містить комплекс антиоксидантів.
Здорове травлення =
Собаки мініатюрних порід схильні до закрепів. Збалансований вміст клітковини (в т.ч. подорожника) допомагає полегшити кишковий транзит, а високоперетравні білки L.I.P. сприяють оптимальній консистенції фекалій.
Здоров'я сечовидільної системи
Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи у собак мініатюрних порід.
Рис, кукурудзяне борошно, дегідратовані протеїни м’яса птиці, тваринні жири, кукурудза, кукурудзяний глютен, гідролізат білків тваринного походження, ізолят рослинних протеїнів*, екстракт цикорію, мінеральні речовини, соєва олія, риб’ячий жир, дріжджі та їх частки, оболонка та насіння подорожника (1%), фруктоолiгосахариди, олія огірочника, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
Добавки(на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 25 000 MO; вітамін D3 - 1 200 MO; E1 (залiзо) - 33 мг; E2 (йод) - 3,3 мг; E4 (мiдь) - 10 мг; E5 (марганець) - 43 мг; E6 (цинк) - 143 мг; E8 (селен) - 0,04 мг. сенсорні добавки: екстракт чаю (джерело поліфенолів) - 150 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 24%; сирий жир - 18%; сира зола - 5,4%; сира клітковина - 1,7%.
* L.I.P. - білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
|Вага
|Низький рівень активності
|Помірний рівень активності
|Підвищний рівень активності
|1 кг
|24 г (2/8)
|27 г (3/8)
|31 г (3/8)
|1.5 кг
|32 г (3/8)
|37 г (3/8)
|42 г (4/8)
|2 кг
|40 г (4/8)
|46 г (4/8)
|52 г (5/8)
|2.5 кг
|47 г (4/8)
|54 г (5/8)
|62 г (6/8)
|3 кг
|54 г (5/8)
|62 г (6/8)
|71 г (7/8)
|3.5 кг
|60 г (6/8)
|70 г (6/8)
|80 г (7/8)
|4 кг
|67 г (6/8)
|77 г (7/8)
|88 г (1)
|мірний стакан 240 мл - 86 г