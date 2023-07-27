Yorkshire Terrier 8+

Ексклюзивна крокета: висока смакова привабливість + легке розмочування

Форма, розмір, текстура та формула крокет адаптовані до маленької щелепи йоркширського тер’єра зрілого віку. Ця формула містить хелатори кальцію для підтримання здоров’я зубів. Крокети можна розмочити теплою водою, що полегшує споживання корму та підвищує його смакову привабливість.