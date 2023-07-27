Yorkshire Terrier 8+
Сухий корм для собак
Йоркширський Тер'єр Едалт 8+. Повнораціонний сухий корм для собак породи йоркширський тер'єр віком від 8 років
Наявні розміри
500g
1.5kg
Комплекс для підтримання здоров’я у зрілому віці
Раціон YORKSHIRE TERRIER Adult 8+* розроблений для підтримання здоров’я собак у період старіння. Містить ексклюзивну комбінацію антиоксидантів, що допомагають нейтралізувати вільні радикали та містить адаптований рівень фосфору для підтримання здоров’я нирок йоркширських тер’єрів у зрілому віці.
Здоров’я шкіри та якість шерсті
Шерсть йоркширського тер’єра відома своїм постійним ростом і природною м’якістю. Ексклюзивна формула раціону YORKSHIRE TERRIER 8+ сприяє підтриманню здоров’я довгої шерсті йоркширського тер’єра. Раціон збагачений жирними кислотами омега-3 та омега-6, олією огірочника та біотином.
Здорове травлення
Точна збалансована формула раціону, яка допомагає підтримувати оптимальне здоров’я травлення. Містить високоперетравні білки (L.I.P.**), різних типів клітковини, що допомагає підтримувати здоров’я мікрофлори кишечника та оптимальну консистенцію фекаліїв. **L.I.P. - білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
Ексклюзивна крокета: висока смакова привабливість + легке розмочування
Форма, розмір, текстура та формула крокет адаптовані до маленької щелепи йоркширського тер’єра зрілого віку. Ця формула містить хелатори кальцію для підтримання здоров’я зубів. Крокети можна розмочити теплою водою, що полегшує споживання корму та підвищує його смакову привабливість.
|Вага собаки
|Низька активність
|Нормальна активність
|Висока активність
|Сухий корм
|Сухий корм + 1/2 пауч
|Сухий корм
|Сухий корм + 1/2 пауч
|Сухий корм
|Сухий корм + 1/2 пауч
|грам (мірні стакани)
|грам (мірні стакани)
|грам (мірні стакани)
|грам (мірні стакани)
|грам (мірні стакани)
|грам (мірні стакани)
|2 кг
|40 (4/8)
|29 (3/8)
|47 (4/8)
|36 (3/8)
|68 (6/8)
|57 (5/8)
|3 кг
|55 (5/8)
|44 (4/8)
|63 (6/8)
|52 (5/8)
|79 (7/8)
|68 (6/8)
|4 кг
|68 (6/8)
|57 (5/8)
|72 (7/8)
|61 (6/8)
|89 (1)
|78 (7/8)