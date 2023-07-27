ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Anallergenic — це повнораціонний дієтичний корм для собак, склад якого розроблено для зниження ознак інгредієнтної та нутрієнтної непереносимості. Відібрані джерела протеїнів і вуглеводів. Показання: Небажана реакція на корм (НРК), що проявляється порушенням функції шкіри і/або травного тракту: діагностика: елімінаційна дієта- дієтотерапія; Атопічний дерматит собак (FAD), пов’язаний із небажаною реакцією на корм; Запальні захворювання кишечника (IBD). Протипоказання: Панкреатит; Ріст, вагітність/лактація.

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