Anallergenic
Сухий корм для собак
Аналердженік Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак при небажаній реакції на корм
Наявні розміри
3kg
8kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Олігопептиди
Низькомолекулярні пептиди для зниження ризику виникнення небажаних реакцій на корм.
Виключення алергенів
Формула та виробничий процес спрямовані на виключення джерел харчових алергенів.
Бар'єрна функція шкіри
Формула допомагає підтримувати природний захисний бар'єр шкіри.
Комплекс антиоксидантів
Комплекс антиоксидантів синергічної дії, що допомагає нейтралізувати вільні радикали.
|Вага (кг)
|Недостатня вага (г)
|Недостатня вага (м.с)
|Нормальна вага (г)
|Нормальна вага (м.с)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с)
|2
|53
|5/8
|46
|4/8
|40
|4/8
|4
|88
|1
|78
|7/8
|67
|6/8
|6
|120
|1+3/8
|105
|1+1/8
|91
|1
|8
|149
|1+5/8
|131
|1+3/8
|113
|1+2/8
|10
|176
|1+7/8
|155
|1+6/8
|133
|1+4/8
|15
|238
|2+5/8
|209
|2+2/8
|181
|2
|20
|295
|3+2/8
|260
|2+7/8
|224
|2+4/8
|25
|349
|3+7/8
|307
|3+3/8
|265
|2+7/8
|30
|400
|4+3/8
|352
|3+7/8
|304
|3+3/8
|35
|449
|4+7/8
|395
|4+3/8
|341
|3+6/8
|40
|497
|5+4/8
|437
|4+6/8
|377
|4+1/8
|45
|543
|6
|477
|5+2/8
|412
|4+4/8
|50
|587
|6+3/8
|517
|5+5/8
|446
|4+7/8
|55
|631
|6+3/8
|555
|6+1/8
|479
|5+2/8
|60
|673
|7+3/8
|592
|6+4/8
|512
|5+5/8
|70
|756
|8+2/8
|665
|7+2/8
|574
|6+2/8
|80
|835
|9+1/8
|735
|8
|365
|7
|*м.с. - мірних стаканів
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Anallergenic — це повнораціонний дієтичний корм для собак, склад якого розроблено для зниження ознак інгредієнтної та нутрієнтної непереносимості. Відібрані джерела протеїнів і вуглеводів. Показання: Небажана реакція на корм (НРК), що проявляється порушенням функції шкіри і/або травного тракту: діагностика: елімінаційна дієта- дієтотерапія; Атопічний дерматит собак (FAD), пов’язаний із небажаною реакцією на корм; Запальні захворювання кишечника (IBD). Протипоказання: Панкреатит; Ріст, вагітність/лактація.