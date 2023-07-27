Anallergenic Small Dog

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ДОРОСЛИХ СОБАК МАЛИХ ПОРІД (≤10 КГ) • Небажана реакція на корм (НРК) із симптомами з боку шкіри та шлунково-кишкового тракту - для діагностики харчової чутливості шляхом елімінаційної дієти - для усунення симптомів • Атопічний дерматит собак (АДС), пов’язаний з НРК • Запальне захворювання кишківника (ЗЗК) Протипоказання: • Панкреатит • Ріст, вагітність/лактація Джерела гідролізованого протеїну та відібрані джерела вуглеводів. Рекомендації: перед початком та продовженням строку використання корму рекомендована консультація ветеринарного лікаря. Курс використання сухого корму АНАЛЛЕРДЖЕНІК СМОЛ ДОГ: 3-8 тижнів. Якщо ознаки непереносимості зникають, корм можна початково використовувати терміном до одного року.