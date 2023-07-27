Anallergenic Small Dog
Сухий корм для собак
АНАЛЛЕРДЖЕНІК СМОЛ ДОГ — сухий повнораціонний дієтичний корм для собак, призначений для зменшення непереносимості інгредієнтів та поживних речовин.
Наявні розміри
1.5 kg
3 kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ДОРОСЛИХ СОБАК МАЛИХ ПОРІД (≤10 КГ) • Небажана реакція на корм (НРК) із симптомами з боку шкіри та шлунково-кишкового тракту - для діагностики харчової чутливості шляхом елімінаційної дієти - для усунення симптомів • Атопічний дерматит собак (АДС), пов’язаний з НРК • Запальне захворювання кишківника (ЗЗК) Протипоказання: • Панкреатит • Ріст, вагітність/лактація Джерела гідролізованого протеїну та відібрані джерела вуглеводів. Рекомендації: перед початком та продовженням строку використання корму рекомендована консультація ветеринарного лікаря. Курс використання сухого корму АНАЛЛЕРДЖЕНІК СМОЛ ДОГ: 3-8 тижнів. Якщо ознаки непереносимості зникають, корм можна початково використовувати терміном до одного року.
Обмежений вміст алергенів та наявні олігопептиди
Інтенсивно гідролізований протеїн, що складається з олігопептидів і очищених амінокислот, які походять з єдиного джерела, допомагає звести до мінімуму ризик непереносимості поживних речовин і харчової алергії. З виробничим процесом, спрямованим на виключення харчових алергенів.
Бар'єрна функція шкіри
Розроблений для підтримання природного захисного бар'єра та оптимального здоров'я шкіри.
Спеціально розроблений для собак малих порід
Ця формула спеціально адаптована для собак малих порід, що можуть мати чутливість шлунково-кишкового тракту та схильність до проблем ротової порожнини та сечовивідних шляхів й підходить для їхніх маленьких щелеп.