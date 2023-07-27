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Cardiac

Cardiac

Сухий корм для собак

Кардіак Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак при серцевій недостатності

Наявні розміри

2kg

14kg

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

Підтримання серця

Збагачено нутрієнтами, такими як таурин та L-карнітин, що сприяють підтриманню здоров’я серцевого м’яза.

ЕПК+ДГК

ЕПК+ДГК – це довголанцюгові омега-3 жирні кислоти, які допомагають підтримувати серцево-судинну функцію.

Низький рівень натрію

Обмежений вміст натрію для зменшення навантаження на серце.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р