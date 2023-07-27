Cardiac
Сухий корм для собак
Кардіак Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак при серцевій недостатності
Наявні розміри
Яка порція правильна?
2kg
14kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Підтримання серця
Збагачено нутрієнтами, такими як таурин та L-карнітин, що сприяють підтриманню здоров’я серцевого м’яза.
ЕПК+ДГК
ЕПК+ДГК – це довголанцюгові омега-3 жирні кислоти, які допомагають підтримувати серцево-судинну функцію.
Низький рівень натрію
Обмежений вміст натрію для зменшення навантаження на серце.
Рис, дегідратовані протеїни м’яса птиці, кукурудзяне борошно, тваринні жири, кукурудзяний глютен, яєчний порошок, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, мінеральні речовини, риб’ячий жир, рослинна клітковина, соєва олія, дріжджові продукти, фруктоолiгосахариди, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 18500 MO; вітамін D3 - 1200 MO; залiзо (3b103) - 43 мг; йод (3b201, 3b202) - 4,3 мг; мiдь (3b405, 3b406) - 13 мг; марганець (3b502, 3b504) - 56 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 137 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) - 0,08 мг. Сенсорні добавки: екстракт чаю (джерело поліфенолів) - 1250 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 26,0%; сирий жир - 20,0%; сира зола - 4,9%; сира клітковина - 1,7%; натрій - 0,15%; калій - 0,8%; магній - 0,15%; ЕПК + ДГК - 0,38%; таурин - 0,34%; омега-3 жирні кислоти - 0,85%; L-карнітин - 830 мг/кг.
|Вага у дорослому віці
|Недостатня
|Нормальна
|Зайва
|Вага собаки (кг)
|грам
|мірні стакани
|грам
|мірні стакани
|грам
|мірні стакани
|2
|51
|4/8
|45
|4/8
|39
|3/8
|4
|85
|7/8
|75
|6/8
|65
|5/8
|6
|116
|1+2/8
|102
|1+1/8
|88
|7/8
|8
|144
|1+4/8
|126
|1+3/8
|109
|1+1/8
|10
|170
|1+6/8
|149
|1+4/8
|129
|1+3/8
|11
|182
|1+7/8
|160
|1+5/8
|139
|1+4/8
|15
|230
|2+3/8
|202
|2+1/8
|175
|1+7/8
|20
|285
|3
|251
|2+5/8
|217
|2+2/8
|25
|337
|3+4/8
|297
|3+1/8
|256
|2+5/8
|30
|387
|4
|340
|3+4/8
|294
|3+1/8
|35
|434
|4+4/8
|382
|4
|330
|3+4/8
|40
|480
|5
|422
|4+3/8
|365
|3+6/8
|45
|524
|5+4/8
|461
|4+6/8
|398
|4+1/8
|50
|567
|5+7/8
|499
|5+2/8
|431
|4+4/8
|55
|609
|6+3/8
|536
|5+5/8
|463
|4+7/8
|60
|650
|6+6/8
|572
|6
|494
|5+1/8
|70
|730
|7+5/8
|643
|6+6/8
|555
|5+6/8
|80
|807
|8+3/8
|710
|7+3/8
|613
|6+3/8