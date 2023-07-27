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Diabetic

Diabetic

Сухий корм для собак

Діабетік Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак при цукровому діабеті

Наявні розміри

1.5kg

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

Контроль рівня глюкози

Спеціальна формула, яка допомагає контролювати рівень глюкози після вживання корму у собак із цукровим діабетом.

Високий вміст білка

Високий вміст білка у раціоні для підтримання м’язової маси (важливий показник для собак із цукровим діабетом).

Низький рівень крохмалю

Формула зі зниженим рівнем крохмалю.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Diabetic Special Low Carbohydrate – це повнораціонний дієтичний корм для собак, що сприяє регуляції рівня глюкози в крові. Корм містить вуглеводи з низьким глікемічним індексом. Показання: Цукровий діабет та кондиція тіла ≤ 6/9; Цукровий діабет та кондиція тіла ≤ 7/9, до досягнення контролю глікемії. Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р