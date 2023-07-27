Diabetic
Сухий корм для собак
Діабетік Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак при цукровому діабеті
Наявні розміри
1.5kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Контроль рівня глюкози
Спеціальна формула, яка допомагає контролювати рівень глюкози після вживання корму у собак із цукровим діабетом.
Високий вміст білка
Високий вміст білка у раціоні для підтримання м’язової маси (важливий показник для собак із цукровим діабетом).
Низький рівень крохмалю
Формула зі зниженим рівнем крохмалю.
|Вага (кг)
|Недостатня вага (г)
|Недостатня вага (м.с)
|Нормальна вага (г)
|Нормальна вага (м.с)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с)
|2
|61
|5/8
|54
|5/8
|46
|4/8
|4
|103
|1+1/8
|91
|1
|78
|7/8
|6
|139
|1+4/8
|123
|1+3/8
|106
|1+1/8
|8
|173
|1+7/8
|152
|1+5/8
|131
|1+3/8
|10
|205
|2+2/8
|180
|2
|155
|1+5/8
|15
|277
|3
|244
|2+5/8
|211
|2+2/8
|20
|344
|3+6/8
|303
|3+2/8
|261
|2+7/8
|25
|407
|4+3/8
|358
|3+7/8
|309
|3+3/8
|30
|466
|5
|410
|4+3/8
|354
|3+7/8
|35
|523
|5+5/8
|461
|5
|398
|4+2/8
|40
|578
|6+2/8
|509
|5+4/8
|440
|4+6/8
|45
|632
|6+7/8
|556
|6
|480
|5+2/8
|50
|684
|7+3/8
|602
|6+4/8
|520
|5+5/8
|55
|735
|8
|646
|7
|558
|6
|60
|784
|8+4/8
|690
|7+4/8
|596
|6+4/8
|70
|880
|9+4/8
|775
|8+3/8
|669
|7+2/8
|80
|973
|10+4/8
|856
|9+2/8
|739
|8
|*м.с.-мірний стакан
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Diabetic Special Low Carbohydrate – це повнораціонний дієтичний корм для собак, що сприяє регуляції рівня глюкози в крові. Корм містить вуглеводи з низьким глікемічним індексом. Показання: Цукровий діабет та кондиція тіла ≤ 6/9; Цукровий діабет та кондиція тіла ≤ 7/9, до досягнення контролю глікемії. Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.