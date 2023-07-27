ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Gastrointestinal — це повнораціонний дієтичний корм для собак. Рекоменду-ється при гострих розладах шлунково-кишкового тракту, в реабілітаційний пе-ріод та в період одужання. Показання: Гостра та хронічна діарея; Гастрит; Запальні захворювання кишечника (IBD); Коліт; Екзокринна недостатність підшлункової залози (EPI); Проліферація бактерій у тонкому кишечнику (SIBO); Порушення травлення/абсорбції поживних речовин; Порушення апетиту, відновлення харчування після хірургічних втручань. Протипоказання: Панкреатит (в тому числі, на який собака хворів раніше). Гіперліпідемія 1; Лімфангіектазія, ексудативна ентеропатія. 1. У цьому випадку рекомендовано дієту Gastrointestinal Low Fat.

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