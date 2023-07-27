Gastrointestinal
Сухий корм для собак
Гастро-Інтестінал Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак при розладах травлення
Наявні розміри
2kg
15kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Підтримання травної системи
Високозасвоювана формула із збалансованим вмістом різних типів клітковини, включаючи пребіотики, для підтримання здорового травлення та кишкового транзиту.
Високий рівень енергії
Високий рівень енергії забезпечує зменшення об’єму необхідної порції корму та знижує навантаження на травну систему.
Висока смакова привабливість
Висока смакова привабливість для задоволення зниженого апетиту.
|Вага собаки (кг)
|Недостатня вага (г)
|Недостатня вага (м.с)
|Нормальна вага (г)
|Нормальна вага (м.с)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с)
|2
|51
|4/8
|45
|4/8
|39
|3/8
|4
|86
|7/8
|76
|6/8
|65
|5/8
|6
|116
|1+2/8
|102
|1+1/8
|88
|7/8
|8
|144
|1+4/8
|127
|1+3/8
|110
|1+1/8
|10
|171
|1+6/8
|150
|1+5/8
|130
|1+3/8
|15
|231
|2+3/8
|203
|2+1/8
|176
|1+7/8
|20
|287
|3
|253
|2+5/8
|218
|2+2/8
|25
|339
|3+4/8
|299
|3+1/8
|258
|2+6/8
|30
|389
|4
|342
|3+5/8
|296
|3+1/8
|35
|437
|4+4/8
|384
|4
|332
|3+4/8
|40
|483
|5
|425
|4+3/8
|367
|3+7/8
|45
|527
|5+4/8
|464
|4+7/8
|401
|4+1/8
|50
|570
|6
|502
|5+2/8
|434
|4+4/8
|55
|613
|6+3/8
|539
|5+5/8
|466
|4+7/8
|60
|654
|6+7/8
|576
|6
|497
|5+1/8
|70
|734
|7+5/8
|646
|6+6/8
|558
|5+7/8
|80
|812
|8+4/8
|714
|7+4/8
|617
|6+3/8
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Gastrointestinal — це повнораціонний дієтичний корм для собак. Рекоменду-ється при гострих розладах шлунково-кишкового тракту, в реабілітаційний пе-ріод та в період одужання. Показання: Гостра та хронічна діарея; Гастрит; Запальні захворювання кишечника (IBD); Коліт; Екзокринна недостатність підшлункової залози (EPI); Проліферація бактерій у тонкому кишечнику (SIBO); Порушення травлення/абсорбції поживних речовин; Порушення апетиту, відновлення харчування після хірургічних втручань. Протипоказання: Панкреатит (в тому числі, на який собака хворів раніше). Гіперліпідемія 1; Лімфангіектазія, ексудативна ентеропатія. 1. У цьому випадку рекомендовано дієту Gastrointestinal Low Fat.