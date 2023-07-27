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Gastrointestinal

Gastrointestinal

Вологий корм для собак

Гастро-Інтестінал Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак

Наявні розміри

1 x 400g

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

Підтримання травної системи

Високозасвоювана формула із збалансованим вмістом різних типів клітковини, включаючи пребіотики, для підтримання здорового травлення та кишкового транзиту.

Високий рівень енергії

Високий рівень енергії забезпечує зменшення об’єму необхідної порції корму та знижує навантаження на травну систему.

Висока смакова привабливість

Висока смакова привабливість для задоволення зниженого апетиту.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р