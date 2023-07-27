Gastrointestinal
Вологий корм для собак
Гастро-Інтестінал Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 400g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Підтримання травної системи
Високозасвоювана формула із збалансованим вмістом різних типів клітковини, включаючи пребіотики, для підтримання здорового травлення та кишкового транзиту.
Високий рівень енергії
Високий рівень енергії забезпечує зменшення об’єму необхідної порції корму та знижує навантаження на травну систему.
Висока смакова привабливість
Висока смакова привабливість для задоволення зниженого апетиту.
М’ясо та субпродукти тваринного походження, риба та рибні субпродукти, злакові, субпродукти рослинного походження, олії та жири, мінеральні речовини, дріжджі. Інгредієнти з високим ступенем засвоюваності: субпродукти свинячі та пташині, лосось, рис.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 - 260 MO; залiзо (3b103) - 6 мг; йод (3b202) - 0,3 мг; мiдь (3b405, 3b406) - 2,8 мг; марганець (3b502, 3b503, 3b504) - 2 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 20 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 2,5 г.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 8,9%; сирий жир - 5,9%; сира зола - 2,4%; сира клітковина - 1,2%; вологість - 74,0%; натрій - 0,27%; калій - 0,17%; жирні кислоти: омега-3 - 0,38%, омега-6 - 1,8%.