ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Gastrointestinal Low Fat – це повнораціонний дієтичний корм для собак. Рекомендується для регулювання обміну ліпідів у випадку гіперліпідемії. Цей корм характеризується низьким вмістом жирів при підвищеному вмісті незамінних жирних кислот. Показання: Діарея; Гострий та хронічний панкреатит; Гіперліпідемія; Лімфангіектазія, ексудативна ентеропатія; Гастрит, езофагіт; Екзокринна недостатність підшлункової залози (EPI). Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.

Читати більше