Gastrointestinal Low Fat
Сухий корм для собак
Повнораціонний дієтичний корм для собак при розладах травлення
Наявні розміри
1.5kg
12kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Підтримання травної системи
Високозасвоювана формула із збалансованим вмістом різних типів клітковини, включаючи пребіотики, для підтримання здорового травлення та кишкового транзиту.
Низький рівень жирів
Для собак, яким потрібна дієта з обмеженим вмістом жирів.
Збалансований вміст клітковини
Знижений вміст клітковини, що дозволяє забезпечити підтримання необхідного рівня енергії, незважаючи на обмежений вміст жирів.
|Вага собаки (кг)
|Недостатня вага
|Нормальна вага
|Зайва вага
|5
|121
|106
|92
|10
|203
|179
|154
|20
|341
|300
|259
|30
|462
|407
|351
|40
|574
|505
|436
|-
|-
|-
|-
|Змішане годування
|Вага собаки (кг)
|Недостатня вага
|Нормальна вага
|Зайва вага
|5
|63 + 1/2
|48 + 1/2
|34 + 1/2
|10
|145 + 1/2
|120 + 1/2
|96 + 1/2
|20
|225 + 1
|184 + 1
|143 + 1
|30
|346 + 1
|291 + 1
|235 + 1
|40
|458 + 1
|389 + 1
|320 + 1
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Gastrointestinal Low Fat – це повнораціонний дієтичний корм для собак. Рекомендується для регулювання обміну ліпідів у випадку гіперліпідемії. Цей корм характеризується низьким вмістом жирів при підвищеному вмісті незамінних жирних кислот. Показання: Діарея; Гострий та хронічний панкреатит; Гіперліпідемія; Лімфангіектазія, ексудативна ентеропатія; Гастрит, езофагіт; Екзокринна недостатність підшлункової залози (EPI). Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.