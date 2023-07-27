Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись
Gastrointestinal Low Fat

Gastrointestinal Low Fat

Вологий корм для собак

Гастроінтестінал Лоу Фет. Повнораціонний дієтичний корм для собак при розладах травлення

Наявні розміри

1 x 410g

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

Підтримання травної системи

Високозасвоювана формула із збалансованим вмістом різних типів клітковини, включаючи пребіотики, для підтримання здорового травлення та кишкового транзиту.

Низький рівень жирів

Для собак, яким потрібна дієта з обмеженим вмістом жирів.

Збалансований вміст клітковини

Знижений вміст клітковини, що дозволяє забезпечити підтримання необхідного рівня енергії, незважаючи на обмежений вміст жирів.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Gastrointestinal Low Fat – це повнораціонний дієтичний корм для собак. Рекомендується для регулювання обміну ліпідів у випадку гіперліпідемії. Цей корм характеризується низьким вмістом жирів при підвищеному вмісті незамінних жирних кислот. Показання: Діарея; Гострий та хронічний панкреатит; Гіперліпідемія; Лімфангіектазія, ексудативна ентеропатія; Гастрит, езофагіт; Екзокринна недостатність підшлункової залози (EPI). Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р