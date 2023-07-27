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Gastrointestinal Puppy

Gastrointestinal Puppy

Вологий корм для собак

Гастроінтестінал Паппі Канін. Повнораціонний спеціальний корм для собак при розладах травлення

Наявні розміри

1 x 195g

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НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

Optimal growth

Високозасвоювана формула із збалансованим вмістом різних типів клітковини, у т.ч. пребіотики, для підтримання здорового травлення та кишкового транзиту.

Здоровий ріст

Формула з високим рівнем енергії та адаптованим вмістом нутрієнтів (в т. ч. протеїн та кальцій) для задоволення харчових потреб цуценят.

Адаптована текстура

Спеціальна текстура мусу полегшує споживання корму цуценятами, у яких знижений апетит. Допомагає здійснити перехід від молока до твердого корму.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Gastrointestinal Puppy – це повнораціонний дієтичний корм для цуценят. Рекомендується при гострих розладах шлунково-кишкового тракту, в реабілітаційний період та в період одужання.Показання: Рекомендовано для цуценят у період відлучення та до дорослого віку (та для вагітних / лактуючих собак) у випадках:Гостра та хронічна діарея (включаючи діарею під час відлучення); Гастрит; Запальні захворювання кишечника (IBD); Коліт; Екзокринна недостатність підшлункової залози (EPI); Проліферація бактерій у тонкому кишечнику (SIBO); Порушення травлення/абсорбції поживних речовин; Порушення апетиту, відновлення харчування після хірургічних втручань. Протипоказання: Панкреатит (в тому числі, на який собака хворів раніше)1; Гіперліпідемія1; Лімфангіектазія, ексудативна ентеропатія1; 1 У цьому випадку рекомендовано дієту Gastrointestinal Low Fat під наглядом ветеринарного лікаря.

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р