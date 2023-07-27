ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Gastrointestinal Puppy – це повнораціонний дієтичний корм для цуценят. Рекомендується при гострих розладах шлунково-кишкового тракту, в реабілітаційний період та в період одужання.Показання: Рекомендовано для цуценят у період відлучення та до дорослого віку (та для вагітних / лактуючих собак) у випадках:Гостра та хронічна діарея (включаючи діарею під час відлучення); Гастрит; Запальні захворювання кишечника (IBD); Коліт; Екзокринна недостатність підшлункової залози (EPI); Проліферація бактерій у тонкому кишечнику (SIBO); Порушення травлення/абсорбції поживних речовин; Порушення апетиту, відновлення харчування після хірургічних втручань. Протипоказання: Панкреатит (в тому числі, на який собака хворів раніше)1; Гіперліпідемія1; Лімфангіектазія, ексудативна ентеропатія1; 1 У цьому випадку рекомендовано дієту Gastrointestinal Low Fat під наглядом ветеринарного лікаря.

Читати більше