Gastrointestinal Puppy
Вологий корм для собак
Гастроінтестінал Паппі Канін. Повнораціонний спеціальний корм для собак при розладах травлення
Наявні розміри
1 x 195g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Optimal growth
Високозасвоювана формула із збалансованим вмістом різних типів клітковини, у т.ч. пребіотики, для підтримання здорового травлення та кишкового транзиту.
Здоровий ріст
Формула з високим рівнем енергії та адаптованим вмістом нутрієнтів (в т. ч. протеїн та кальцій) для задоволення харчових потреб цуценят.
Адаптована текстура
Спеціальна текстура мусу полегшує споживання корму цуценятами, у яких знижений апетит. Допомагає здійснити перехід від молока до твердого корму.
|Вік цуценяти в місяцях
|1-2
|3-4
|5-6
|7-8
|9-10
|11-12
|Вага дорослого собаки
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|-
|5
|1 1/2 - 2
|2 - 2 1/2
|2 1/2 - 2
|2 - 1 1/2
|1 1/2
|-
|10
|2 -3
|3 1/2 - 4
|4
|3 1/2 - 3
|3 - 2 1/2
|2 1/2
|20
|3 - 5
|6
|6 1/2
|6 - 5 1/2
|5 - 4 1/2
|4 1/2
|30
|3 - 5 1/2
|6 1/2 - 7
|8 - 8 1/2
|8 1/2 - 8
|7 1/2 - 7
|6
|40
|3 1/2 - 5 1/2
|7 1/2 - 8
|9 1/2 - 10 1/2
|10 1/2 - 10
|9 1/2 - 8 1/2
|8 - 7 1/2
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Gastrointestinal Puppy – це повнораціонний дієтичний корм для цуценят. Рекомендується при гострих розладах шлунково-кишкового тракту, в реабілітаційний період та в період одужання.Показання: Рекомендовано для цуценят у період відлучення та до дорослого віку (та для вагітних / лактуючих собак) у випадках:Гостра та хронічна діарея (включаючи діарею під час відлучення); Гастрит; Запальні захворювання кишечника (IBD); Коліт; Екзокринна недостатність підшлункової залози (EPI); Проліферація бактерій у тонкому кишечнику (SIBO); Порушення травлення/абсорбції поживних речовин; Порушення апетиту, відновлення харчування після хірургічних втручань. Протипоказання: Панкреатит (в тому числі, на який собака хворів раніше)1; Гіперліпідемія1; Лімфангіектазія, ексудативна ентеропатія1; 1 У цьому випадку рекомендовано дієту Gastrointestinal Low Fat під наглядом ветеринарного лікаря.