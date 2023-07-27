Gastrointestinal Puppy
Сухий корм для собак
Гастроінтестінал Паппі Канін. Повнораціонний дієтичний корм для цуценят при розладах травлення
Наявні розміри
2.5kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Підтримання травної системи
Високозасвоювана формула із збалансованим вмістом різних типів клітковини, включаючи пребіотики, для підтримання здорового травлення та кишкового транзиту.
Здоровий ріст
Формула з високим рівнем енергії та адаптованим вмістом нутрієнтів (включаючи протеїн та кальцій) для задоволення харчових потреб цуценят.
Легке розмочування
Крокета, що легко розмочується, для полегшення споживання корму цуценятами зі зниженим апетитом. Допомогає здійснити перехід від молока до твердого корму.
|Вік цуценяти (в місяцях)
|-
|-
|Вага дорослої тварини
|-
|-
|-
|-
|2 кг
|-
|5 кг
|-
|10 кг
|-
|-
|г
|мірні стакани
|г
|мірні стакани
|г
|мірні стакани
|1-2
|39-47
|3/8
|65-90
|65-90
|91-141
|7/8
|3-4
|52-54
|4/8
|101-106
|1-7/8
|166-176
|1+4/8
|5-6
|53-56
|4/8-3/8
|106-96
|1-7/8
|179-178
|1+5/8
|7-8
|39-38
|3/8
|87-77
|6/8
|161-144
|1+1/8
|9-10
|38
|3/8
|76-75
|6/8-5/8
|129-128
|1+1/8
|11-12
|-
|-
|-
|-
|126
|1+1/8
|-
|20 кг
|-
|30 кг
|-
|40 кг
|-
|1-2
|129-226
|2
|143-248
|1+2/8
|156-270
|1+3/8
|3-4
|273-293
|2+4.8
|311-339
|2+7/8
|350-385
|3+1/8
|5-6
|301
|2+6/8
|274-407
|3+3/8
|448-505
|4
|7-8
|280-261
|2+4/8
|408-380
|3+6/8
|506-475
|4+5/8
|9-10
|238-217
|2
|354-322
|3+2/8
|445-414
|4
|11-12
|214-213
|2
|292-290
|2+5/8
|389-364
|3+4/8
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Gastrointestinal Puppy – це повнораціонний дієтичний корм для цуценят. Рекомендується при гострих розладах шлунково-кишкового тракту, в реабілітаційний період та в період одужання. Показання: Рекомендовано для цуценят у період відлучення та до дорослого віку (та для вагітних / лактуючих собак) у випадках: Гостра та хронічна діарея (включаючи діарею під час відлучення); Гастрит; Запальні захворювання кишечника (IBD); Коліт; Екзокринна недостатність підшлункової залози (EPI); Проліферація бактерій у тонкому кишечнику (SIBO); Порушення травлення/абсорбції поживних речовин; Порушення апетиту, відновлення харчування після хірургічних втручань. Протипоказання: Панкреатит (в тому числі, на який собака хворів раніше)1; Гіперліпідемія1; Лімфангіектазія, ексудативна ентеропатія1; 1 У цьому випадку рекомендовано дієту Gastrointestinal Low Fat під наглядом ветеринарного лікаря.