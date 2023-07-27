Hepatic
Сухий корм для собак
Гепатік Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак при захворюваннях печінки
Наявні розміри
1.5kg
12kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Адаптований рівень протеїнів
Адаптований рівень високоякісних протеїнів для підтримання роботи печінки при хронічній печінковій недостатності.
Низький рівень міді
Низький рівень міді допомагає мінімізувати її накопичення в клітинах печінки.Низький рівень міді допомагає мінімізувати її накопичення в клітинах печінки.
Високий рівень енергії
Високий рівень енергії забезпечує зменшення об’єму необхідної порції корму та знижує навантаження на травну систему.
|Вага собаки (кг)
|Недостатня вага (г)
|Недостатня вага (м.с)
|Нормальна вага (г)
|Нормальна вага (м.с)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с)
|2
|54
|6/8
|47
|4/8
|41
|4/8
|4
|90
|1+1/8
|80
|1
|69
|7/8
|6
|123
|1+5/8
|108
|1+3/8
|93
|1+2/8
|8
|152
|2
|134
|1+6/8
|116
|1+4/8
|10
|180
|2+3/8
|158
|2
|137
|1+6/8
|15
|244
|3+1/8
|214
|2+6/8
|185
|2+3/8
|20
|302
|3+7
|266
|3+4/8
|230
|3
|25
|358
|4+5/8
|315
|4+1/8
|272
|3+4/8
|30
|410
|5+3/8
|361
|4+6/8
|312
|4+1/8
|35
|460
|6
|405
|5+2/8
|350
|4+4/8
|40
|509
|6+5/8
|448
|5+7/8
|387
|5
|45
|556
|7+2/8
|489
|6+3/8
|422
|5+4/8
|50
|601
|7+7/8
|529
|6+7/8
|457
|6
|55
|646
|8+3/8
|568
|7+3/8
|491
|6+3/8
|60
|689
|9
|607
|7+7/8
|524
|6+7/8
|70
|774
|10+1/8
|681
|8+7/8
|588
|7+5/8
|80
|855
|11+1/8
|753
|9+6/8
|650
|8+4/8
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Hepatic – це повнораціонний дієтичний корм для собак. Рекомендується для підтримки функції печінки в разі хронічної печінкової недостатності, а також для зниження накопичення міді в печінці. Показання: Хронічний гепатит; Портосистемний шунт; Печінкова енцефалопатія; Порушення метаболізму мід. Протипоказання: Панкреатит (в тому числі, на який собака хворів раніше); Гіперліпідемія; Гострий гепатит без печінкової енцефалопатії; Ріст, вагітність/лактація. 1 - У цьому випадку рекомендовано дієти Gastrointestinal або Recovery.