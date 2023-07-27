ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Hepatic – це повнораціонний дієтичний корм для собак. Рекомендується для підтримки функції печінки в разі хронічної печінкової недостатності, а також для зниження накопичення міді в печінці. Показання: Хронічний гепатит; Портосистемний шунт; Печінкова енцефалопатія; Порушення метаболізму мід. Протипоказання: Панкреатит (в тому числі, на який собака хворів раніше); Гіперліпідемія; Гострий гепатит без печінкової енцефалопатії; Ріст, вагітність/лактація. 1 - У цьому випадку рекомендовано дієти Gastrointestinal або Recovery.

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