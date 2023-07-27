Hepatic
Вологий корм для собак
Гепатік Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак при захворюваннях печінки
Наявні розміри
1 x 420g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Адаптований рівень протеїнів
Адаптований рівень високоякісних протеїнів для підтримання роботи печінки при хронічній печінковій недостатності.
Низький рівень міді
Низький рівень міді допомагає мінімізувати її накопичення в клітинах печінки.
Високий рівень енергії
Високий рівень енергії забезпечує зменшення об’єму необхідної порції корму та знижує навантаження на травну систему.
|Вага собаки
|Недостатня вага (г)
|Недостатня вага (м.с)
|Нормальна вага (г)
|Нормальна вага (м.с)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с)
|2
|143
|3/4
|126
|3/4
|109
|1/2
|4
|241
|1 + 1/4
|212
|1
|183
|1
|6
|327
|1 + 3/4
|288
|1 + 1/2
|248
|1 + 1/4
|8
|406
|2
|357
|1 + 3/4
|308
|1 + 1/2
|10
|479
|2 + 1/2
|422
|2
|364
|1 + 3/4
|15
|650
|3 + 1/4
|572
|2 + 3/4
|494
|2 + 1/2
|20
|806
|4
|710
|3 + 1/2
|613
|3
|25
|953
|4 + 3/4
|838
|4 + 1/4
|725
|3 + 3/4
|30
|1093
|5 + 1/2
|962
|4 + 3/4
|831
|4 + 1/4
|35
|1 227
|6 + 1/4
|1 080
|5 + 1/2
|932
|4 + 3/4
|40
|1356
|6 + 3/4
|1193
|6
|1031
|5 + 1/4
|45
|1481
|7 + 1/2
|1 304
|6 + 1/2
|1126
|5 + 3/4
|50
|1 603
|8
|1411
|7
|1 218
|6
|55
|1722
|8 + 1/2
|1515
|7 + 1/2
|1309
|6 + 1/2
|60
|1838
|9 + 1/4
|1 618
|8
|1397
|7
|70
|2063
|11 + 1/2
|1816
|9
|1 568
|7 + 3/4
|80
|2 281
|11 + 1/2
|2007
|10
|1733
|8 + 3/4
|*м.с- мірних стаканів
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Hepatic – це повнораціонний дієтичний корм для собак. Рекомендується для підтримки функції печінки в разі хронічної печінкової недостатності, а також для зниження накопичення міді в печінці. Показання: Хронічний гепатит; Портосистемний шунт; Печінкова енцефалопатія; Порушення метаболізму мід. Протипоказання: Панкреатит (в тому числі, на який собака хворів раніше); Гіперліпідемія; Гострий гепатит без печінкової енцефалопатії; Ріст, вагітність/лактація. 1 - У цьому випадку рекомендовано дієти Gastrointestinal або Recovery.