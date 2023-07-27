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Hepatic

Hepatic

Вологий корм для собак

Гепатік Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак при захворюваннях печінки

Наявні розміри

1 x 420g

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

Адаптований рівень протеїнів

Адаптований рівень високоякісних протеїнів для підтримання роботи печінки при хронічній печінковій недостатності.

Низький рівень міді

Низький рівень міді допомагає мінімізувати її накопичення в клітинах печінки.

Високий рівень енергії

Високий рівень енергії забезпечує зменшення об’єму необхідної порції корму та знижує навантаження на травну систему.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Hepatic – це повнораціонний дієтичний корм для собак. Рекомендується для підтримки функції печінки в разі хронічної печінкової недостатності, а також для зниження накопичення міді в печінці. Показання: Хронічний гепатит; Портосистемний шунт; Печінкова енцефалопатія; Порушення метаболізму мід. Протипоказання: Панкреатит (в тому числі, на який собака хворів раніше); Гіперліпідемія; Гострий гепатит без печінкової енцефалопатії; Ріст, вагітність/лактація. 1 - У цьому випадку рекомендовано дієти Gastrointestinal або Recovery.

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р