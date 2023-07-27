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Hypoallergenic

Hypoallergenic

Вологий корм для собак

Гіпоалергенік Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак при небажаній реакції на корм

Наявні розміри

1 x 400g

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

Гідролізовані білки

Гідролізовані білки, що мають низьку молекулярну масу, максимально знижують ризик розвитку алергічних реакцій.

Бар’єрна функція шкіри

Формула допомагає підтримувати природній захисний бар’єр шкіри.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р