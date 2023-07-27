Hypoallergenic
Вологий корм для собак
Гіпоалергенік Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак при небажаній реакції на корм
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 400g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Гідролізовані білки
Гідролізовані білки, що мають низьку молекулярну масу, максимально знижують ризик розвитку алергічних реакцій.
Бар’єрна функція шкіри
Формула допомагає підтримувати природній захисний бар’єр шкіри.
Субпродукти рослинного походження, екстракти рослинних протеїнів, олії та жири, м’ясо та субпродукти тваринного походження, мінеральні речовини. Джерела протеїну: концентрат гідролізованого соєвого протеїну (6,4%), гідролізат субпродуктів птиці (2,0%). Джерело вуглеводів: гороховий крохмаль (10,0%).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 3 000 MO; вітамін D3 - 320 MO; E1 (залiзо) - 11 мг; E2 (йод) - 1 мг; E4 (мiдь) - 3,8 мг; E5 (марганець) - 15 мг; E6 (цинк) - 36 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 2,5 г.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 6,4%; сирий жир - 3,5%; сира зола - 2,0%; сира клітковина - 1,5%; вологість - 74,0%; ЕПК & ДГК - 0,12%; незамінні жирні кислоти (лінолева кислота) - 1,4%.
|Вага (кг)
|Недостатня вага (г)
|Недостатня вага (м.с)
|Нормальна вага (г)
|Нормальна вага (м.с)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с)
|2
|198
|2/4
|175
|2/4
|151
|2/4
|4
|334
|3/4
|294
|3/4
|253
|3/4
|6
|452
|1+1/4
|398
|1
|344
|3/4
|8
|561
|1+2/4
|494
|1+1/4
|426
|1
|10
|663
|1+3/4
|584
|1+2/4
|504
|1+1/4
|15
|899
|2+1/4
|791
|2
|683
|1+3/4
|20
|1115
|2+3/4
|981
|2+2/4
|848
|2
|25
|1318
|3+1/4
|1160
|3
|1002
|2+2/4
|30
|1512
|3+3/4
|1330
|3+1/4
|1149
|2+3/4
|35
|1697
|4+1/4
|1493
|3+3/4
|1290
|3+1/4
|40
|1876
|4+3/4
|1651
|4+1/4
|1425
|3+2/4
|45
|2049
|5
|1803
|4+2/4
|1557
|4
|50
|2217
|5+2/4
|1951
|5
|1685
|4+1/4
|55
|2382
|6
|2096
|5+1/4
|1810
|4+2/4
|60
|2542
|6+1/4
|2237
|5+2/4
|1932
|4+3/4
|70
|2854
|7+1/4
|2511
|6+1/4
|2169
|5+2/4
|80
|3154
|8
|2776
|7
|2397
|6
|*м.с-мірних стаканів