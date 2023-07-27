Hypoallergenic Puppy

ПОКАЗАННЯ • Небажана реакція на корм (НРК) із симптомами з боку шкіри та/або шлунково-кишкового тракту - для діагностики харчової чутливості шляхом елімінаційної дієти - для усунення симптомів • Атопічний дерматит собак (АДС) / хронічний свербіж • Хронічна діарея • Запальне захворювання кишківника (ЗЗК) • Екзокринна недостатність підшлункової залози (ЕНПЗ) • Синдром надмірного бактеріального росту (СНБР) ПРОТИПОКАЗАННЯ • Панкреатит • Вік менше 6 місяців; якщо очікувана маса тіла у дорослому віці до 4 кг. • Вагітність/лактація РЕКОМЕНДАЦІЇ: перед початком та подовженням строку використання корму рекомендована консультація ветеринарного лікаря. Курс використання сухого корму ГІПОАЛЕРДЖЕНІК: 3-8 тижнів. Якщо ознаки непереносимості зникають, корм можна використовувати терміном до одного року.