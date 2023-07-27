Hypoallergenic Puppy
Сухий корм для собак
ГІПОАЛЕРДЖЕНІК ПАППІ — повнораціонний дієтичний корм для собак, розроблений для зниження ознак інгредієнтної та нутрієнтної непереносимості.
Наявні розміри
1.5 kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
ПОКАЗАННЯ • Небажана реакція на корм (НРК) із симптомами з боку шкіри та/або шлунково-кишкового тракту - для діагностики харчової чутливості шляхом елімінаційної дієти - для усунення симптомів • Атопічний дерматит собак (АДС) / хронічний свербіж • Хронічна діарея • Запальне захворювання кишківника (ЗЗК) • Екзокринна недостатність підшлункової залози (ЕНПЗ) • Синдром надмірного бактеріального росту (СНБР) ПРОТИПОКАЗАННЯ • Панкреатит • Вік менше 6 місяців; якщо очікувана маса тіла у дорослому віці до 4 кг. • Вагітність/лактація РЕКОМЕНДАЦІЇ: перед початком та подовженням строку використання корму рекомендована консультація ветеринарного лікаря. Курс використання сухого корму ГІПОАЛЕРДЖЕНІК: 3-8 тижнів. Якщо ознаки непереносимості зникають, корм можна використовувати терміном до одного року.
Гідролізований протеїн
Низькомолекулярний гідролізований протеїн забезпечує гіпоалергенність корму.
Бар'єрна функція шкіри
Формула допомагає підтримувати природний захисний бар'єр шкіри.
Оптимальний старт для кошенят
Ультра м’яка текстура мусу для полегшення переходу на твердий корм.