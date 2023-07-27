Hypoallergenic Small Dog

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Hypoallergenic — це повнораціонний дієтичний корм для дорослих собак малих порід, склад якого розроблено для зниження ознак інгредієнтної та нутрієнтної непереносимості. Відібрані джерела протеїнів і вуглеводів. Показання: Небажана реакція на корм (НРК), що проявляється порушенням функції шкіри і/або травного тракту:- діагностика: елімінаційна дієта - дієтотерапія; Атопічний дерматит собак (FAD) + хронічний свербіж шкіри; Хронічна діарея; Запальні захворювання кишечника (IBD); Екзокринна недостатність підшлункової залози (EPI); Проліферація бактерій у тонкому кишечнику (SIBO). Протипоказання: Панкреатит; Вагітність/лактація.

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