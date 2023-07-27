Hypoallergenic Small Dog
Сухий корм для собак
Гіпоалердженік Смол Дог андер 10 кг Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак вагою до 10 кг, при небажаній реакції на корм
Наявні розміри
1kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Гідролізовані білки
Гідролізовані білки, що мають низьку молекулярну масу, максимально знижують ризик розвитку алергічних реакцій.
Низький рівень відносного перенасичення сечі (ВПС)
Допомагає знизити концентрацію іонів, які є попередниками утворення кристалів у сечі.
Бар'єрна функція шкіри
Формула допомагає підтримувати природний захисний бар'єр шкіри.
Здоров’я зубів
Містить специфічні нутрієнти, що сприяють підтриманню здоров’я зубів та ротової порожнини.
|Вага (кг)
|Недостатня вага (г)
|Недостатня вага (м.с)
|Нормальна вага (г)
|Нормальна вага (м.с)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с)
|2
|54
|5/8
|48
|1/2
|41
|3/8
|2,5
|64
|5/8
|56
|5/8
|49
|4/8
|3
|73
|6/8
|64
|5/8
|56
|5/8
|3,5
|82
|7/8
|72
|6/8
|62
|5/8
|4
|91
|1
|80
|7/8
|69
|6/8
|5
|107
|1+1/8
|94
|1
|82
|7/8
|6
|123
|1+2/8
|108
|1+1/8
|94
|1
|7
|138
|1+4/8
|122
|1+2/8
|105
|1+1/8
|8
|153
|1+5/8
|134
|1+3/4
|116
|1+2/8
|9
|167
|1+6/8
|147
|1+4/8
|127
|1+3/8
|10
|181
|1+7/8
|159
|1+5/8
|137
|1+3/8
|*м.с -мірних стаканів
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Hypoallergenic — це повнораціонний дієтичний корм для дорослих собак малих порід, склад якого розроблено для зниження ознак інгредієнтної та нутрієнтної непереносимості. Відібрані джерела протеїнів і вуглеводів. Показання: Небажана реакція на корм (НРК), що проявляється порушенням функції шкіри і/або травного тракту:- діагностика: елімінаційна дієта - дієтотерапія; Атопічний дерматит собак (FAD) + хронічний свербіж шкіри; Хронічна діарея; Запальні захворювання кишечника (IBD); Екзокринна недостатність підшлункової залози (EPI); Проліферація бактерій у тонкому кишечнику (SIBO). Протипоказання: Панкреатит; Вагітність/лактація.