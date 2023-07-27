Neutered Adult
Сухий корм для собак
Ньютерд Едалт. Повнораціонний сухий корм для стерилізованих/кастрованих або зі схильністю до набору зайвої ваги дорослих собак середніх розмірів
Наявні розміри
1kg
9kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Оптимальна вага
Адаптована формула та рівень калорій допомагають собакам підтримувати оптимальну вагу. Завдяки комбінації різних типів клітковини подовжує відчуття ситості тварини.
Шкіра та шерсть
Містить нутрієнти, які підтримують ріст шерсті та її блиск.
Здоров’я системи травлення
Високозасвоювана формула з пребіотиками для підтримки здорового травлення.
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
NEUTERED ADULT - Повнораціонний дієтичний корм ROYAL CANIN® NEUTERED (Ньютерд Едалт) для стерилізованих/кастрованих або зі схильністю до набору зайвої ваги дорослих собак усіх розмірів віком від 12 місяців. Показання: Стерилізовані/кастровані собаки всіх розмірів віком від 12 місяців; Схильність до набору зайвої ваги чи чутливості шкіри. Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.