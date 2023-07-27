Neutered Adult Small Dog

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

NEUTERED ADULT SMALL DOGS — Повнораціонний сухий корм для стерилізованих/кастрованих або зі схильністю до набору зайвої ваги дорослих собак малих розмірів (ідеальна вага до 10 кг). Показання: Стерилізовані/кастровані собаки малих розмірів (ідеальна вага до 10кг)*; Схильність до набору зайвої ваги або чутливості суглобів; *Загальний випадок: стерилізація/кастрація не раніше 6 місяців. Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.

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