Neutered Adult Small Dog
Сухий корм для собак
Ньютерд Едалт Смол Догс. Повнораціонний сухий корм для стерилізованих/кастрованих або зі схильністю до набору зайвої ваги дорослих собак малих розмірів
Наявні розміри
800g
1.5kg
3.5kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Оптимальна вага
Адаптована формула та рівень калорій допомагають собакам підтримувати оптимальну вагу. Завдяки комбінації різних типів клітковини подовжує відчуття ситості тварини.
Здоров’я системи травлення
Високозасвоювана формула з пребіотиками для підтримки здорового травлення.
Здоров’я зубів
Механічна дія крокет в поєднанні з речовиною, що зв’язує кальцій, допомагає уповільнити утворення зубного каменю.
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
NEUTERED ADULT SMALL DOGS — Повнораціонний сухий корм для стерилізованих/кастрованих або зі схильністю до набору зайвої ваги дорослих собак малих розмірів (ідеальна вага до 10 кг). Показання: Стерилізовані/кастровані собаки малих розмірів (ідеальна вага до 10кг)*; Схильність до набору зайвої ваги або чутливості суглобів; *Загальний випадок: стерилізація/кастрація не раніше 6 місяців. Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.