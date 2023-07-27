ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Recovery – це повнораціонний дієтичний корм для котів. Рекомендується в реабілітаційний період і в період одужання, а також при ліпідозі печінки у котів. Показання: Відновлення після хвороби; Відновлення харчування після анорексії Порушення травлення; Після операції та інтенсивної терапії; Ліпідоз печінки. 1 -; Годування через зонд (діаметр зонду > 10Fr). Протипоказання: Печінкова енцефалопатія. 1 Для зондів діаметром ≤ 10Fr використовуйте раціон Recovery liquid. 2 У цьому випадку рекомендовано дієти Renal або Renal liquid.

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