Recovery
Вологий корм для собак
Рекавері Ліквід Фелін Канін. Повнораціонний дієтичний корм для собак так котів у період відновлення після хвороби
Наявні розміри
1 x 195g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Високий рівень енергії
Високий рівень енергії забезпечує зменшення об’єму необхідної порції корму та знижує навантаження на травну систему.
Годування через зонд
Спеціальна текстура, яка полегшує годування шприцом та через зонд.
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Recovery – це повнораціонний дієтичний корм для котів. Рекомендується в реабілітаційний період і в період одужання, а також при ліпідозі печінки у котів. Показання: Відновлення після хвороби; Відновлення харчування після анорексії Порушення травлення; Після операції та інтенсивної терапії; Ліпідоз печінки. 1 -; Годування через зонд (діаметр зонду > 10Fr). Протипоказання: Печінкова енцефалопатія. 1 Для зондів діаметром ≤ 10Fr використовуйте раціон Recovery liquid. 2 У цьому випадку рекомендовано дієти Renal або Renal liquid.